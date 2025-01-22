Панама обратилась в ООН после скандальных заявлений Трампа: что происходит

После скандальных заявлений нового президента США Дональда Трампа о намерениях вернуть Америке Панамский канал власти Панамы обратились в Организацию Объединенных Наций. В обращении содержится апелляция к Уставу ООН, запрещающая членам организации прибегать к угрозам силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости государств.

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Письмо, адресованное генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, также было распространено среди 15 стран-членов Совбеза этой международной организации. Об этом сообщает Reuters, в распоряжении которого есть упомянутый документ.

Панама обратилась к Организации Объединенных Наций – в письме, с которым Reuters ознакомилось во вторник, – из-за замечаний президента США Дональда Трампа во время его инаугурационной речи, когда он пообещал, что Соединенные Штаты вернут себе Панамский канал. Посол Панамы в ООН Элой Альфаро де Альба отметил, что, согласно основополагающему Уставу ООН, страны "в своих международных отношениях воздерживаются от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства", – говорится в сообщении.

Обращение Панамы было адресовано генсеку ООН Гутеррешу, копии получили также 15 членов Совбеза.

Панама в 2025-2026 годах, добавляет Reuters, входит в совет, отвечающий за поддержание международного мира и безопасности.

О намерениях вернуть США Панамский канал Трамп заявлял еще до инаугурации. Приняв присягу 20 января, он повторил угрозу, обвинив Панаму в нарушении условий окончательной передачи стратегического водного пути в 1999 году и передаче его в эксплуатацию Китаю.

"Мы не отдали его Китаю. Мы отдали его Панаме, и мы забираем его обратно", – заявил Трамп.

На обвинение отреагировал президент Панамы Хосе Рауль Мулино.

"Диалог – это всегда способ прояснить упомянутые моменты, не подрывая наше право, полный суверенитет и право собственности на наш канал", – подчеркнул глава государства.

Построенный США Панамский канал находился под контролем американцев несколько десятилетий, пока в 1977 году США и Панама не подписали соглашения, которые проложили путь для передачи канала под полный контроль Панамы. Соединенные Штаты окончательно передали его в 1999 году после периода совместного управления.

Напомним, кроме Панамского канала Трамп хочет также забрать у Дании Гренландию. Свою прихоть он объясняет "потребностями международной безопасности" и тем, что "там повсюду российские и китайские субмарины". К тому же, по его словам, Дания не в состоянии "удержать" Гренландию из-за нехватки средств.

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