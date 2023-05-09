Отработали отражение внешней агрессии: Швейцария провела масштабные военные учения

В Швейцарии прошли одни из крупнейших военных учений страны более чем за 30 лет – LUX 23. В них приняли участие 4000 военнослужащих. Учения проходили в четырех кантонах в течение девяти дней.

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Об этом сообщило издание Reuters. Отмечается, что солдаты отработали отпор условному врагу, бросали гранаты и стреляли боевыми боеприпасами, демонстрируя возможности самообороны, определяющие "вооруженный нейтралитет" страны.

В прошлый четверг, 4 мая, на стрельбище Les Pradieres группа пехотинцев, большинство из которых являются гражданскими лицами, проходящими регулярную военную службу, медленно поднялась холмом, используя дымовой занавес, затем они стреляли по мишеням.

Несмотря на то, что обучение, запланированное еще в 2021 году, не было организовано в ответ на вторжение России в Украину, швейцарские военные заявили, что это сделало обучение еще более актуальным.

"Готовность наших партнеров и понимание населением такого рода учений сильно изменились. Это, конечно, напрямую связано с войной в Украине", – заявил Матиас Тушер, командир 1-й территориальной дивизии Швейцарии.

На страну в последнее время усилилось общественное и международное давление, чтобы она сняла запрет на экспорт оружия в зоны боевых действий. Однако некоторые политические группировки в Швейцарии опасаются, что это положит конец ее внешнеполитической традиции нейтралитета.

Как сообщал OBOZREVATEL, Швейцария отказала в передаче Украине боеприпасов отечественного производства к зенитным самоходным установкам Gepard, ссылаясь на нейтралитет.

Ранее президент Швейцарии Ален Берсе поддержал запрет на передачу вооружения Украине, которая больше года борется с полномасштабным вторжением России. Он сказал, что оружие швейцарского производства "не должно использоваться в войнах".