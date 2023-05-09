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Отработали отражение внешней агрессии: Швейцария провела масштабные военные учения

Надежда Данищук
Мир
1 минута
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Отработали отражение внешней агрессии: Швейцария провела масштабные военные учения

В Швейцарии прошли одни из крупнейших военных учений страны более чем за 30 лет – LUX 23. В них приняли участие 4000 военнослужащих. Учения проходили в четырех кантонах в течение девяти дней.

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Об этом сообщило издание Reuters. Отмечается, что солдаты отработали отпор условному врагу, бросали гранаты и стреляли боевыми боеприпасами, демонстрируя возможности самообороны, определяющие "вооруженный нейтралитет" страны.

В прошлый четверг, 4 мая, на стрельбище Les Pradieres группа пехотинцев, большинство из которых являются гражданскими лицами, проходящими регулярную военную службу, медленно поднялась холмом, используя дымовой занавес, затем они стреляли по мишеням.

Отработали отражение внешней агрессии: Швейцария провела масштабные военные учения

Несмотря на то, что обучение, запланированное еще в 2021 году, не было организовано в ответ на вторжение России в Украину, швейцарские военные заявили, что это сделало обучение еще более актуальным.

"Готовность наших партнеров и понимание населением такого рода учений сильно изменились. Это, конечно, напрямую связано с войной в Украине", – заявил Матиас Тушер, командир 1-й территориальной дивизии Швейцарии.

На страну в последнее время усилилось общественное и международное давление, чтобы она сняла запрет на экспорт оружия в зоны боевых действий. Однако некоторые политические группировки в Швейцарии опасаются, что это положит конец ее внешнеполитической традиции нейтралитета.

Как сообщал OBOZREVATEL, Швейцария отказала в передаче Украине боеприпасов отечественного производства к зенитным самоходным установкам Gepard, ссылаясь на нейтралитет.

Ранее президент Швейцарии Ален Берсе поддержал запрет на передачу вооружения Украине, которая больше года борется с полномасштабным вторжением России. Он сказал, что оружие швейцарского производства "не должно использоваться в войнах".

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