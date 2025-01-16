Отрабатывали отражение прорыва войск РФ: Франция провела обучение по вводу войск в Украину – СМИ

Франция осенью 2024 провела масштабные военные учения, которые могут свидетельствовать о подготовке к возможному введению миротворческого контингента в Украину. Маневры под названием Персей (Persée) длились 10 дней и привлекли около 3 200 военных из Сухопутных войск специального назначения (CAST).

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Об этом сообщает Intelligence Online. Главной целью учений была отработка сценариев для отражения потенциального прорыва российских войск на севере Украины, в частности, с территории Беларуси.

Отмечается, что для этой тренировки проводились на полигоне, ландшафт которого имитировал излучину реки Днепр севернее Киева.

Основное внимание было уделено применению беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. В то же время некоторые военные выразили недовольство из-за отсутствия современных FPV-дронов, что указывает на пробелы во французском производстве этих технологий.

Идея размещения международного контингента в Украине обсуждается уже несколько месяцев. 19 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе обсудил с европейскими лидерами вопросы размещения миротворцев. Он отметил, что это "сенситивный вопрос" и добавил, что детали еще обсуждаются.

По данным Reuters, в составе потенциальной миссии могут находиться военные из Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании. Однако некоторые европейские политики пока считают преждевременным даже начинать дискуссии о миротворческом контингенте.

Возможность развертывания такой миссии обсуждалась более активно после встречи Эммануэля Макрона, Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа 7 декабря в Париже. Источники отмечают, что Трамп исключил участие американских военных в этой операции, подчеркнув, что это вопрос Европы.

Напомним, по данным The Telegraph, премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон ведут переговоры по отправке британских и французских войск в Украину. Речь идет о миссии миротворческого контингента, которая может состояться после возможного достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш категорически против отправки польских военных в Украину. По его мнению, пограничным государствам не следует этого делать; "должно быть большее распределение бремени и диверсификация внутри НАТО".

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