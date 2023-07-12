'Отобрали паспорта, сидим на картонках': россиянка устроила истерику из-за депортации из Израиля 'без причин'. Видео

Россиян, прилетевших в Израиль, депортируют из страны "без причин". Граждане государства-агрессора, которых израильтяне не пускают в свою страну, уже двое суток провели в аэропорту Тель-Авива, ночуя на картонках, разложенных на полу.

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Они жалуются, что у них отобрали паспорта и они не могут купить даже еды. Видео истерики одной из россиянок появилось в сети.

На видео россиянка жалуется, что ее и группу ее соотечественников депортировали из Израиля "без причины". По ее словам, израильские пограничники заподозрили россиян в намерениях эммигрировать в Израиль под видом отпуска.

Поэтому, отметила россиянка, они уже два дня живут в аэропорту, спят на картонках и выпрашивают пледы у тех, кто улетает.

"Нас депортировали с Израиля. Вообще не объяснив причину, сказав, что мы эмигрируем, а мы приехали сюда в отпуск, отдыхать. В итоге мы уже почти двое суток находимся здесь, спим на картонках, едим то, что купим, потому что нам не предоставляют никакую еду, никакую воду нам не предоставляют, ничего абсолютно! Нам надо было выбивать пледы у людей, которые уехали. Мы брали пледы у них. Здесь холодно неимоверно. Мы уже вторые сутки находимся просто в спортивных костюмах, в каких-то толстовках, потому что холодно", – пожаловалась гражданка РФ.

Она заявила, что у неудачливых российских "туристов" отобрали паспорта. А без них в аэропорту невозможно купить ни горячей еды, ни одежды. При этом россиян не пускают к их же багажам, поэтому они не могут взять даже лежащие в чемоданах зубные щетки или нижнее белье.

"У нас забрали паспорта. Мы сегодня должны были улететь в город Сочи, но не улетели, потому что на нас не хватило мест. И мы просидели практически три часа просто в надежде, что мы вернемся домой. А нас просто не отпускали, потому что нету мест... Отнекиваются все, очень пренебрежительно с нами разговаривают, просто как, простите за выражение, с г*вном... Никакой информации нам не дают. Мы не знаем, что делать. Просим помощи у соцсетей", – заявила россиянка.

Напомним, ранее стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе начался "тихий бунт" из-за засилья россиян в городе.

Возмущение мариупольцев в сети, в частности, вызвала ситуация, когда россиянин в общественном транспорте напал на 16-летнюю девушку. Никто из присутствующих в автобусе за нее не вступился. Горожане в сети решили, что "чу**ов надо гнать", поскольку они ведут себя "как звери".