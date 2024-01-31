"Супермошенничество" с биткоином: в Британии женщина отмыла $6 млрд для подруги

В британском суде выступила женщина, обвиняемая в отмывании средств на 6,3 млрд долларов с помощью криптовалюты. Полученные средства она конвертировала в наличные деньги, недвижимость, ювелирные изделия и другие предметы роскоши.

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Как сообщает Reuters, вероятно, что операции с криптовалютой 42-летняя Вэнь Цзянь проводила для своей знакомой. Женщину зовут Цянь Чжиминь между 2014 и 2017 годами она благодаря мошенническим схемам обворовала почти 130 инвесторов в Китае, после чего сбежала от правосудия в Великобританию и сменила имя на Чжан Яде.

Китайские правоохранители уже задержали других подозреваемых по делу, но деньги обманутым инвесторам еще не вернули. Впрочем, сама Цянь Чжиминь остается на свободе.

Вэнь Цзянь переехала в Соединенное Королевство в 2007 году и долгое время вела довольно скромную жизнь, поскольку работала в китайских ресторанах на вынос. В 2017 году вместе с Чжиминь они арендовали шестиместный особняк на севере Лондона, а в следующем году Вэнь стала гражданкой Великобритании.

В настоящее время Лондонский суд обвиняет ее в трех пунктах обвинения в отмывании денег. Вэнь не отрицает проведение соглашений с криптовалютой для знакомой, за что она в свою очередь получала вознаграждение.

Прокуратура утверждает, что Цянь Чжиминь использовал свою подругу как подставное лицо, чтобы скрыть источник своих доходов. Сама же женщина отрицает какую-либо связь с мошенничеством и утверждает, что ее знакомая заработала свое состояние благодаря ювелирному бизнесу, недвижимости и легальному майнингу.

Ранее OBOZ.UA писал о масштабной мошеннической схеме с использованием криптовалют, в результате которой в Сингапуре было отмыто почти $700 млн. В преступную группировку входили по меньшей мере три десятка человек.

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