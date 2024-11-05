Отклонил просьбу: президент Словакии не разрешил ни одному желающему словаку воевать за Украину

Президент Словакии Петер Пеллегрини недавно отклонил все просьбы граждан страны о разрешении на участие в военных действиях на стороне Украины. В Словакии служба в иностранной армии без согласия президента является уголовным преступлением, за которое виновнику грозит заключение.

Видео дня

Об этом сообщает издание TERAZ. Так, с июня этого года, когда Пеллегрини официально вступил в должность, в него поступило четыре запроса от граждан, желающих присоединиться к украинской армии, однако все эти обращения были отклонены.

Предыдущая президент Словакии Зузана Чапутова, занимавшая должность во время начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, имела другую позицию: она одобрила несколько подобных обращений от граждан. В частности, это позволило отдельным словакам участвовать в военных действиях, поддерживая Украину в ее борьбе.

Законодательство Словакии предусматривает уголовную ответственность за службу в иностранных вооруженных силах без разрешения главы государства. В случае нарушения этого правила, гражданам грозит заключение.

Стоит отметить, что ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что он выступает за сдержанность в переговорах о вступлении Украины в НАТО. Он объяснил это тем, что такой шаг может привести к "эскалации напряженности".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украину доставили боеприпасы, деньги на покупку которых собирали жители Словакии. На снаряды для украинских военных на фронт задонатили более 70 тысяч словаков, им удалось собрать 4 миллиона евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!