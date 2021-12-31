Осужденная на 22 года экс-президент Южной Кореи вышла из тюрьмы после 5 лет заключения. Фото

В Южной Корее отпустили из-под стражи 69-летнюю Пак Кын Хе – бывшего президента страны. Ее помиловали спустя пять лет заключения, а осуждена она была на 22 года.

Об этом пишет агентство Reuters. Как отмечается, решение о помиловании было принято 24 декабря. Министр юстиции Пак Бом Ге заявила, что бывшего политика включено в список лиц, подпадающих под "особую амнистию" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пак Кын Хе была осуждена по обвинению в коррупции и злоупотреблению служебным положением. На протяжении 2021 года она часто жаловалась на здоровья и неоднократно была госпитализирована. Издание уточнило, что именно факт проблем со здоровьем сыграл решающую роль в вопросе помилования экс-президента.

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Женщину арестовали в 2017 году. Следствие утверждало, что Пак Кын Хе вместе с подругой требовали взятки у крупных компаний. Кроме того, ее обвинили в передаче секретных документов и в увольнении чиновников, которые были с ней не согласны. За это ее осудили на 20 лет.

Еще два года заключения экс-президент получила по обвинению в нарушении закона о выборах и штраф в размере 16 млн евро в пересчете.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший президент Афганистана Ашраф Гани, который был отстранен от власти движением "Талибан" и сбежал из Кабула, заявил, что принял это решение для того, чтобы спасти город. Он отметил, что на такой шаг у него было всего две минуты.