'Остаемся на стороне украинского народа': Сунак назвал Путина единственным ответственным за вторжение в Украину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ответил на очередные обвинения российского диктатора Владимира Путина, прозвучавшие на параде в честь 9 мая, где в кровопролитной войне в Украине якобы виноваты страны коллективного Запада и иллюзорные неонацисты. Политик Соединенного Королевства подчеркнул, что этот путинский тезис не соответствует истине.

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Его слова цитирует издание The Telegraph. Сунак отметил, что пока в России пафосно празднуют победу, в Украине люди терпят бедствия и лишения.

"Есть только один человек, который несет ответственность за незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину, и это президент Путин. Совершаемые им и его армией преступления против украинцев ужасны", – подчеркнул он.

Британский премьер добавил, что его страна продолжит оказывать военную и гуманитарную поддержку Украине, а также лоббировать интересы Киева в НАТО. Для Соединенного Королевства это всегда остается ключевой темой при общении с партнерами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Риши Сунак регулярно созванивается с украинским гарантом Зеленским для обсуждения ситуации на фронте и первоочередных потребностей ВСУ. Британия неуклонно придерживается позиции оказания Киеву помощи в тех масштабах, которых будет достаточно для окончательной победой над Россией.

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