'Организацию может взять на себя НАТО': Волкер сказал, миротворцы из каких стран должны быть представлены в Украине

Безопасность в Украине, в случае необходимости, должны обеспечивать солдаты стран Европы в составе миротворческой миссии. Организацию может взять на себя НАТО, а США могли бы оказать поддержку своими воздушными силами в небе Польши и Германии.

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Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по Украине и России Курт Волкер. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

Волкер подчеркнул, что европейские страны играют ключевую роль в потенциальном мирном процессе.

"Они должны взять на себя львиную долю ответственности за оборонные расходы в Европе и обеспечение военных потребностей Украины. Организацию может взять на себя НАТО, но войска на местах должны размещать именно страны Европы", – подчеркнул дипломат.

По его мнению, нет никаких причин, которые мешали бы европейским силам обеспечить присутствие войск.

О возможном усилении миссии американскими солдатами и готовности новоизбранного президента США Дональда Трампа к такому шагу, Волкер отметил, что США могли бы оказать поддержку в виде воздушных сил над горизонтом Польши и Германии.

"Думаю, это вероятно. Но даже до этого мы еще не дошли. Еще пока даже не было первого телефонного звонка президента Трампа президенту Путину", – добавил он.

Эксперт подчеркнул важность скоординированных действий между европейскими странами и США для обеспечения стабильности в Украине и регионе в целом.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом же интервью Волкер рассказал, как убедить Трампа в членстве Украины в НАТО. По его мнению, администрация Трампа оценила бы перспективу снижения участия США в военной поддержке Украины с 50% до 20% всей помощи Запада.

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