'Гарантии безопасности – слабые и неубедительные': Волкер рассказал, как убедить Трампа по поводу Украины в НАТО

Гарантии безопасности, которые предложили США Украине, являются "слабыми и неубедительными", они не смогут повлиять на мышление российского диктатора Владимира Путина, чтобы он прекратил агрессию. Единственной действенной гарантией, что Россия не повторит нападения, может быть лишь членство Украины в НАТО, и оно является "реалистической целью".

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Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью "Радио Свобода". Он убежден, что нового президента США Дональда Трампа смогли бы убедить в том, что Украина должна стать членом блока, европейские партнеры: его администрация оценила перспективу снижения участия США в военной поддержке Украины с 50 до 20% от всей помощи Запада.

По мнению Волкера, гарантии безопасности, которые в виде двусторонних соглашений Украина получила от США и других западных партнеров, не помогут ни остановить текущую войну, ни предотвратить новое нападение России.

"Двусторонние гарантии безопасности, разработанные при администрации Байдена, принципиально слабы и неубедительны. Не думаю, что они вообще каким-то образом повлияют на мышление Владимира Путина... Не думаю, что существует вообще вероятность того, что Путин просто прекратит атаку, если Украина не будет в НАТО", – подчеркнул он.

Подобные двусторонние соглашения оправданы только как промежуточный этап до вступления Украины в Североатлантический альянс.

"До того, как получить членство в альянсе, вы могли бы получить комбинацию военной помощи, присутствия солдат на месте, обязательства поддержки и участия союзников в обеспечении противовоздушной обороны... Но они (промежуточные гарантии безопасности - Ред.) не могут быть конечной точкой сами по себе... Это должна быть не просто поддержка вещей во взвешенном состоянии. Гарантии безопасности, которые нужны Украине – членство в НАТО", – отметил Волкер.

В то же время вступление Украины в Альянс дипломат, работавший в администрации Трампа во время его первой каденции, считает вполне реалистичной целью, добавляя, что "не нужно его убирать из "меню" опций".

"Чтобы сделать его (членство. – Ред.) возможным для Украины, европейским странам нужно будет убедить Вашингтон, что бремя, которое за этим последует, возьмут на себя они... Сейчас Соединенные Штаты оплачивают около половины всех военных расходов Украины. Если Украину принять в НАТО и создать соответствующий общий фонд для нее, в таком случае доля расходов США была бы ограничена двадцатью процентами", – подчеркнул бывший спецпредставитель по Украине.

И такое развитие событий, по мнению Волкера, "Дональд Трамп должен приветствовать".

Также он раскритиковал президента США за слова о том, что он "понимает чувства России" из-за возможного вступления Украины в НАТО.

"По моему мнению, это неудачное заявление – сказать, что вы понимаете чувство России по этому поводу... Считаю это недопустимым. Это не вопрос понимания или нет. Никто не имеет права нападать, убивать и пытать так, как это сделал Путин", – резюмировал Волкер.

Напомним, ранее Трамп заявил, что планирует "скорее" встретиться с Путиным и уверен, что тот также ждет встречи, потому что война пошла "не очень хорошо для него". Однако эта встреча может состояться только после инаугурации Трампа 20 января.

По завершению войны в Украине, у Трампа, по его словам, есть только одна стратегия, и она "зависит от Владимира Путина". Это и делает встречу с российским диктатором срочной.

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