Орбан становится посредником Трампа в Европе: почему Украине нужно превратить врага в 'нейтрала-переговорника'

17 декабря президент Украины Владимир Зеленский подверг критике попытки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стать посредником между Киевом и администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа в вопросах завершения российско-украинской войны, ведь Будапешт не имеет никаких рычагов влияния на российского диктатора Владимира Путина.

Видео дня

Можно констатировать, что такая позиция президента чрезвычайно популярна среди населения Украины, которое фактически считает Виктора Орбана из-за его пророссийской политической позиции едва ли не открытым врагом нашего государства, но с точки зрения дипломатии это может крайне негативно сказаться на внешнеполитических перспективах Украины.

Орбан становится неформальным посредником Трампа в Европе

Ни для кого не секрет, что на данном этапе Украина прилагает большие дипломатические усилия, чтобы повлиять на позицию новоизбранного президента США Дональда Трампа по ключевым для себя вопросам, в первую очередь связанным с выживанием нашего государства в изнурительной войне. Такие же попытки были и в отношении администрации президента Байдена, впрочем, недостаточный уровень военной и политической поддержки свел шансы Украины на военные успехи до минимума. Венгерский премьер Виктор Орбан сейчас уже не просто посредник или курьер с дипломатическими месседжами. Это человек, который имеет достаточно ощутимое влияние на Трампа по причинам как минимум личных неформальных отношений между обоими лидерами, поэтому именно через Орбана Украина могла бы влиять на позицию Трампа в положительную сторону.

Украина должна использовать близость Орбана и Трампа в своих интересах

Об этом прямо указывает экономист Александр Кирш на страницах нашего издания: "Лидера Венгрии надо использовать и ценить, превращая потенциально опасного врага (особенно при необходимости консенсуса и в ЕС, и в НАТО!) если не в друга, то хотя бы в полезного нейтрала-переговорщика".

Только в случае невозможности использовать близость Орбана и Трампа в украинских интересах можно перейти к другому варианту действий, который озвучил украинский дипломат Александр Левченко: "Нужно успеть убедить окружение Трампа в дискредитационной политике, которую ведет Орбан по отношению к Украине. Что он не является посредником, что он фактически является спецпредставителем Кремля... обо всем этом нужно постоянно говорить, коммуницировать, доносить информацию, ставить эти материалы в мировые СМИ, чтобы они видели, как действительно действует Виктор Орбан. И чтобы таким образом они делали выводы, действительно ли он может быть реальным посредником".

Другими словами, на данный момент Виктор Орбан из всех лидеров всех европейских стран имеет самые тесные контакты с Трампом, поэтому не исключено, что его видение европейских внешнеполитических процессов и взгляд на войну в Украине может испытывать ощутимое влияние Орбана.

Фактически можно констатировать, что венгерский лидер стал своего рода "доверенным лицом" Трампа в Европе, поэтому испорченные отношения лично с Орбаном могут дорого стоить Украине. Наихудшим может быть прекращение военной поддержки со стороны США, что раньше неоднократно провозглашалось Дональдом Трампом как опция "принуждения" Украины к миру. В таких условиях, по мнению экспертов, Украина сможет вести боевые действия только до середины 2025 года.

Ухудшение отношений с Трампом может стоить Украине военной поддержки

При этом следует понимать, что потенциальный отказ президента Трампа поддерживать Украину может привести к эффекту домино для тех, кто хочет отказаться от поддержки Украины внутри ЕС, а таких стран уже немало. Стоит отметить, что без поддержки США европейское бремя помощи Украине значительно увеличится в цене, истощая не только финансовые ресурсы, но и запасы оружия, амуниции и боеприпасов, которые в Европе не успевают пополняться собственным производством. Например, можно вспомнить, что Франция, которая находится среди крупнейших медийных и дипломатических союзников Украины, за все время войны передала нам помощи менее чем на 5 миллиардов, что меньше чем Швеция, Нидерланды и примерно столько же, сколько и Польша. Похожая ситуация наблюдается также с военной поддержкой от Великобритании, которая за 2024 год значительно сократила объем передачи военной техники, впрочем, требуя от Украины любой ценой продолжать боевые действия.

Поэтому необходимо констатировать, что в 2025 году перед Украиной стоит важнейшая дипломатическая задача – обеспечить процесс мирного завершения войны на максимально выгодных или как минимум приемлемых для нашего государства условиях. Учитывая достаточно сомнительную кадровую политику по некоторым направлениям и излишнюю эмоциональность политического руководства Украины, это может стать сверхсложной задачей в условиях внешнеполитического давления со стороны США и ЕС.