'Я его не пущу': Зеленский заявил, что Украине не нужны посредники типа Орбана. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике попытки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стать "посредником" между Киевом и администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа в вопросе завершения войны. По мнению главы государства, эти попытки – не что иное как пиар, ведь у Будапешта нет никаких рычагов влияния на российского диктатора Владимира Путина.

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В диалоге с США, как и внутри Украины, украинским властям не нужны ни "посредники", ни Орбана, ни "таких как он" Зеленский пообещал "не пустить" в переговорный процесс. Такое заявление он сделал 17 декабря на заседании Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей.

Президент Украины подчеркнул: будет вести диалог непосредственно с Трампом, и не нуждается для этого в помощи ни других стран, ни отдельных "пиарящихся на этом" политиков.

"И скажу прямо: и внутри нашей страны мне не нужны посредники", – добавил глава государства.

Досталось от Зеленского венгерскому премьеру Орбану: президент подверг критике его за попытки "продать" себя как посредника в переговорах с Россией и диалоге с США. Подобное "посредничество" выглядит довольно странно, учитывая, что Орбан не имеет никаких рычагов влияния на Путина.

"Мы сильная страна, мы это показали на поле боя во время всей агрессии Путина. У кого-то другого в Европе есть такой современный пример? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Как он будет давить на Путина? Анекдотом, улыбкой?" Пусть себе оставит", – высказался Зеленский.

Не нуждается он и в вмешательстве Орбана в отношения между Украиной и США, Киев будет обрывать подобные притязания как со стороны главы венгерского правительства, так и от ему подобных.

"Премьер Орбан, который хочет, знаете, "как-то там, где-то там..." – не получится. Я его не пущу. И таких, как он. Нам нужны прямые отношения с США", – подчеркнул президент.

Напомним, ранее Орбан заявил, что якобы именно благодаря председательству Венгрии в Совете ЕС начали задумываться о мире в Украине. По его словам, еще полгода назад в Европе не хотели обсуждать вопросы мира, а сейчас эта тема стала актуальной и широко обсуждаемой – и это произошло, мол, благодаря официальному Будапешту.

До этого Орбан цинично обвинил Зеленского в отказе от обмена пленными на Рождество. С таким предложением, а также предложением о прекращении огня, по его словам, выступил Будапешт, однако президент Украины его якобы отклонил.

В Офисе президента Украины эти заявления опровергли. С Украиной венгерская сторона ничего не обсуждала, о своих контактах с Москвой не предупреждала, и Киев ни на что не уполномочивал Будапешт.

Работа над возвращением домой пленных украинских воинов и гражданских продолжается ежедневно – без участия Венгрии в целом и Орбана в частности.