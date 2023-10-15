Опубликованы экзит-полы парламентских выборов в Польше: кто лидирует

В Польше в воскресенье, 15 октября, состоялись парламентские выборы. Избирательные участки закрыли в 22:00, после чего СМИ опубликовали первые результаты экзит-полов.

Согласно ним, лидирует партия партия "Право и справедливость" с результатом в 36,8%. Об этом пишет польское издание polsatnews.pl.

"Гражданская коалиция", предварительно, заняла второе место с 31,6%. Замыкает тройку блок "Третий путь" с результатом в 13%. Далее следуют коалиция левых партий, которая набрала 8,6%, и ультраправая "Конфедерация свободы и независимости" – 6,2%.

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Такой результат правящей партии "ПиС" Ярослава Качиньского дает ей всего 200 мест в парламенте, где в общей сложности их 460. Политическая сила, вероятно, не получит большинства. Согласно данным экзит-полов, большинство получит оппозиция.

В то же время "Гражданство коалиция" – блок правоцентристских партий вокруг Гражданской платформы Дональда Туска, партия "Третий путь" и объединение левых сил "Ливица" еще во время кампании рассматривали друг друга как союзников для формирования коалиции, что сможет сменить власть "ПиС" в Польше.

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