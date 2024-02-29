Оптимизм диктатора: почему Путин по-прежнему считает, что может победить и захватить всю Украину. Вот несколько причин

Последние локальные успехи на фронте и уменьшение поддержки Украины вдохновляют российского диктатора на то, что у него все еще есть достаточно ресурсов для победы, то есть полного захвата Украины, чего стремился в начале вторжения.

Через два года войны ни Украина, ни Запад не убедили Путина в том, что он должен согласиться на компромисс. российский диктатор остается сосредоточенным на достижении своих начальных целей путем затяжной войны. Да и чего останавливаться, ведь человеческий ресурс, который к тому же молча идет на смерть, велик. Российские энергоресурсы все еще покупают в мире, фактически давая средства на продление агрессии, а санкции хотя и работают, но не столь эффективно, если бы хотелось.

"Музыка" для ушей Путина – проблема с пакетом помощи США, застрявшим в Конгрессе. Даже польские фермеры своим блокированием границы придают определенную долю оптимизма диктатору. Ведь в его понимании это признаки усталости в ЕС от войны.

Именно поэтому Россия не откажется от своих максималистских целей по отношению к Украине. Таким образом, выбор, который стоит сейчас перед Украиной и западными партнерами, относительно прост – также воевать исключительно до полного разгрома России.

О том, что "вдохновляет" Путина и Россию до продолжения полномасштабной войны – в материале OBOZ.UA.

Проблема помощи

Владимир Путин продолжает пытаться победить в Украине спустя два года после начала вторжения. Считается, что на сегодняшний день российский президент настроен значительно оптимистичнее, чем год назад, когда украинцы смогли освободить Харьковскую область и Херсон. Сегодня его оптимизм подкреплен несостоятельностью США предоставить 60 миллиардов долларов помощи и недавними ограниченными успехами на фронте.

Путин приказал министру обороны РФ Шойгу продолжать наступление после захвата Авдеевки, битва за которую длилась более четырех месяцев. Во время обороны города у украинских воинов катастрофически не хватало боеприпасов. По оценкам экспертов, Россия сейчас обстреливает Украину в соотношении снарядов пять к одному на линии фронта.

Эстония подсчитала, что РФ может выработать 4,5 миллиона снарядов в этом году, тогда как Европа не может достичь цели по поставкам Украине хотя бы 1 миллиона. Никаких боеприпасов из США не поступало с начала января.

Российские устаревшие еще советские заводы хотя и технологически отстают от западных, но превосходят количественно их производственные мощности, особенно когда доходит до таких необходимых вещей, как, например, артиллерийские снаряды.

Обещания западных чиновников оживить собственную оборонную промышленность, чтобы помочь Украине, столкнулись с бюрократическими проблемами. Конечно, усилия Европы ощутимы и все еще не справляются с двумя важнейшими вещами: модернизацией собственных систем обороны и одновременным оказанием адекватной помощи Украине. Ни одно из этих направлений не соответствует остроте ситуации.

Фактор Трампа

Путин почти наверняка надеется на возвращение в Белый дом непредсказуемого Дональда Трампа, политика, часто хвалит кремлевского диктатора и который может отказать Украине в будущем, заставив его заключить мирное соглашение, которое не будет отвечать национальным интересам.

Мнение о том, что Путин реально рассматривает как один из вариантов своей победы смену хозяина Белого Дома в 2024 году, не является такой уж чепухой. Кремль все активнее заявляет о желании провести переговоры и закрепить нынешний статус-кво, конечно, на своих условиях

Трамп, в отличие от Байдена, не исключает переговоров с Путиным, это нужно четко понимать. Более всего он будет активно продвигать тему глобальных договоренностей. Путин будет делать все возможное, чтобы это происходило в формате только между Россией и Штатами.

Никаких моральных обязательств у Трампа перед украинскими нет, ведь, по его словам, полномасштабная война началась не за него. Поэтому ему будет достаточно легко поступать так, как выгодно лично ему, возможно, наплевав на интересы и трагедию Украины.

Методы, которыми он готов утихомирить агрессора, явно не нравится украинцам.

Санкции работают, но пока не в убийственных масштабах

На Западе считают, что "санкции сильно бьют по российскому военному комплексу", вызывая серьезные проблемы. Однако РФ пытается справиться с нехваткой западных компонентов.

Агрессор получает практически все необходимое для продолжения производства смертоносного вооружения, снабжая себя технологиями. Анализ торговых данных показывает, что такая продукция, произведенная в ЕС и США, поставляется через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Армения, Кыргызстан или Казахстан. Таким образом, санкции и экспортный контроль помешали военным усилиям Путина гораздо меньше, чем ожидалось.

Кремль переориентировал Россию на военную экономику, подняв расходы на оборону до 7,5% ВВП, с круглосуточной работой заводов и десятками тысяч новых рабочих мест, созданных, несмотря на санкции Запада.

Надо признать тот факт, что западные санкции пока так и не повлекли за собой коллапс всей российской экономики. РФ хранит свой главный источник дохода – нефтегазовый сектор, который хотя и пострадал, но все равно приносит существенные доходы. Китай и Индия оказывают важную поддержку российской экономике, увеличив импорт российской нефти и других товаров.

Такая ограниченная экономическая война вряд ли вынудит Путина сесть за стол переговоров. Ведь поступления в российский бюджет хотя и падают, но не катастрофически.

Помощь от новых друзей

Два дружественных Кремля кровавых режима – северокорейский и иранский – помогают РФ, активно поставляя разнообразное вооружение в достаточно больших масштабах.

Сотрудничество между Россией и Ираном уже долгое время на достаточно высоком уровне. Так, передача Shahed-136 позволяет россиянам почти каждый день совершать массированный налет на нашу страну. Не так давно иранцы даже построили завод по производству ударных БПлА уже в РФ. Также в последнее время регулярно появлялись свидетельства об отправке России иранских снарядов для ствольной артиллерии, в том числе 152-мм для Д-20 и 122-мм для Д-30, а также 122-мм реактивных снарядов. Рассматривается вопрос поставки баллистических ракет.

Со своей стороны, Северная Корея владеет одними из самых больших запасов артиллерийских снарядов и реактивных боеприпасов к оружию советских времен, которые уже активно передает России. Также КНДР является одной из немногих стран с большими запасами танков советской эпохи, которые Москва использует в войне – Т-54 и Т-62. Кроме того, Россия уже активно использует против украинцев северокорейские баллистические ракеты.

Особняком в этом списке друзей стоит Китай. Да, эта страна вроде бы не поставляет России вооружения, но если бы не экономическое и политическое "плечо" Китая, то мы, наверное, давно бы имели совсем другой результат этой войны.

Главная причина оптимизма Путина – нерешительность Запада

"Основное, почему Путин все еще считает, что может победить в Украине после двух лет полномасштабной войны и разрушенных начальных планов - он получает значительную поддержку от диктаторских режимов мира и видит неуверенность стран Запада в направлении противодействия его агрессии", - сказал он. OBOZ.UA выразил дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

Фактически сегодня вся экономика Беларуси работает на российский военно-промышленный комплекс. Иран, знаем тоже, обеспечивает потребности РФ в разных видах вооружения и БПлА. Очень активно идет поставка боеприпасов, баллистических ракет и техники из Северной Кореи. Китай, Индия и другие страны так называемого Глобального Юга покупают нефть и газ. На этом фоне мы наблюдаем проблемы с снабжением украинской армии снарядами, боевой техникой, ракетами и финансированием со стороны США, которые все еще не могут до конца определиться с предоставлением финансово-военной поддержки Украине.

То есть, нерешительность наших западных партнеров, определенная задержка с помощью в США, связанная с предвыборным процессом, расшатывание россиянами ситуации в Штатах и ЕС в направлении, что Украина просто потребляет американские и европейские деньги, ворует их и так далее – все это играет на руку Кремлю.

Разумеется, такое развитие событий вдохновляет Путина продолжать войну, дает ему надежду, что у него есть серьезный шанс материализовать такие проблемы Украины в собственных успехах на фронте.

Между тем, очевидно есть надежда и у Украины, что негативная на сегодняшний день ситуация для нее изменится к лучшему. Что США решат положительно вопросы финансирования, а значит мы получим баллистические ракеты большой дальности, снаряды, ПВО, бронетранспортеры и другие действенные средства борьбы против России.

Мы видим серьезное желание передовых европейских государств улучшить свои позиции в оказании помощи. Конечно, нам бы хотелось, чтобы этот процесс происходил гораздо быстрее и активнее. Все это может намного улучшить ситуацию на фронте. Только при таком развитии событий у Путина исчезнет убеждение, что он таки завоюет Украину", – отметил Александр Левченко.