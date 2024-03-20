"Единственный аргумент, который у него остался": Огрызко объяснил, что стоит за ядерными угрозами Путина

Шантаж ядерным ударом и Третьей мировой войной – это единственный аргумент, который у остался у кремлевского диктатора Владимира Путина. Стратегически дела у России идут плохо, поэтому глава страны-агрессора балансирует между угрозами эскалации и утверждениями о готовности к переговорам.

Такое мнение OBOZ.UA высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он отметил: несмотря на угрозы, ситуация для РФ "никак не изменится".

"Он может кого-то запугивать... Он понимает, что стратегически дела в России обстоят очень плохо, что он стратегически проигрывает. Потому что он видит, как Европа, в частности, консолидируется и находит, как ни странно, сотни тысяч снарядов для Украины – которых вроде бы нет. И он понимает, что это только начало процесса, потому что пока просто покупают и ищут. А через полгода – будут производить. И тогда уже никак надеяться на то, что украинцам не хватит снарядов, нельзя", – сказал Огрызко.

Он назвал риторику Путина удивительной: ведь с одной стороны диктатор пугает мир масштабной войной, а с другой стороны говорит: "Ну давайте же договариваться, потому что еще немного и мне будет совсем плохо, вы же сами это видите".

Дипломат считает, что угрозы российского главаря "нужно воспринимать спокойно".

Как писал OBOZ.UA, Владимир Огрызко отметил: фактически мировое сообщество не признало так называемые выборы президента в РФ. Однако на следующий шаг – не признавать Владимира Путина президентом страны – Западу пока "не хватило смелости".

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