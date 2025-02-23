'Определяющий момент для Украины': глава Евросовета созывает внеочередной саммит

В воскресенье, 23 февраля, стало известно о том, что глава Европейского совета Антониу Кошта созывает внеочередной саммит лидеров стран-членов ЕС. Он должен пройти уже 6 марта.

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Об этом еврочиновник написал в соцсети Х (Twitter). Он подчеркнул, что это решение было принято, потому что именно сейчас есть "определяющий момент для Украины и европейской безопасности".

"Я решил созвать внеочередное заседание Европейского совета 6 марта. Мы живем в определяющий момент для Украины и европейской безопасности", – написал Кошта.

Он также добавил, что во время консультаций с европейскими лидерами услышал совместное обязательство противостоять этим вызовам на уровне Евросоюза. А именно – усиление европейской обороны, решительный вклад в мир на континенте и долгосрочную безопасность Украины.

"Продолжаем работать вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. И все государства-члены должны быть готовы принимать решение 6 марта", – резюмировал свое решение Кошта.

Напомним, что 27 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский в Кракове встречался с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Они обсудили ужесточение санкционного давления на Россию. Тогда украинский лидер поблагодарил главу Евросовета за решение ЕС продлить санкции против России еще на полгода.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Во время нее китайский лидер очертил позицию КНР по поводу приверженности мирному урегулированию войны РФ против Украины путем переговоров.

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