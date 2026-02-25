Оппозиционная 'Тиса' значительно опережает партию Орбана: что показал новый опрос в Венгрии

Венгерская оппозиционная партия "Тиса" нарастила поддержку и опережает правящую "Фидес" на 20 процентных пунктов среди избирателей, которые определились и точно планируют голосовать. В общей совокупности совершеннолетних граждан разрыв составляет 11 пунктов.

Такие данные показал опрос Median. Он правильно предсказал победу Орбана на последних выборах четыре года назад.

С середины января поддержка "Тисы" продолжает расти. Наибольший разрыв фиксируется именно среди так называемых "избирателей, которые точно будут голосовать" – в этой группе оппозиция имеет преимущество в 20 процентных пунктов. Среди всех опрошенных совершеннолетних граждан разница между партиями составляет 11 пунктов.

Эксперты проанализировали факторы, которые могли повлиять на динамику рейтингов. И первое это скандал вокруг загрязнения в городе Гьод, связанный с заводом "Самсунг", негативно сказался на позициях партии премьера Виктора Орбана. В то же время использование скрытых камер в политической борьбе вызвало неоднозначную реакцию среди избирателей.

Также оценен уровень мобилизации сторонников двух крупнейших политических сил, ожидания граждан относительно вероятного победителя выборов, а также позиции других партий, в частности Демократической коалиции, "Ми Хазанк" и Партии двухвостой собаки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о якобы прямом вмешательстве Украины в избирательную кампанию накануне парламентских выборов 2026 года. Он считает, что Киев заинтересован в смене венгерской власти из-за принципиальной позиции Будапешта по вступлению Украины в Европейский Союз.

