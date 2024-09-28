'Опасность, угроза, страх': Боррель объяснил, как война в Украине изменила Европу

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что война РФ против Украины трансформировала Европу. Агрессивные действия России заставили ее заботиться о своей силе и способности защищать себя.

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Соответствующее заявление Боррель сделал в Нью-Йорке во время речи в ходе встречи под эгидой Совета по иностранным делам в кулуарах Генассамблеи ООН, передает "Укринформ". По его словам, европейцы осознают войну России против Украины как реальную угрозу их безопасности.

"Вы начинаете думать в измерении силы, когда чувствуете дыхание войны и угрозы. Именно поэтому война в Украине трансформировала Европу. Она заставила нас осознать важность силы впервые после Второй мировой войны. Опасность, угроза, страх – все это материализовалось безоговорочным путем… Жестокость российского вторжения помогла нам достичь единого понимания угрозы, потому что определенное время российская угроза не имела одинакового значения в Риге и в Лиссабоне – география в этом смысле имеет большое значение", – отметил дипломат.

Россия вторглась на территорию европейской страны, поэтому эта война изменила многое. Прежде всего, она поставила Европу перед фактом использования силы и необходимостью приспосабливаться к этому вызову.

"Мы были очень далеки от идеи силы, полагались на "мягкую силу". Сейчас мы в процессе создания жестокой силы. Это займет некоторое время. Мы не будем суперсилой, как вы (американцы – Ред.), но нам нужно быть силой, иметь возможность мобилизовать возможности. Мы хотим иметь силу, чтобы сдерживать наших врагов, прямо или косвенно", – сказал Боррель.

Он добавил, что теперь европейцы осознали, что у них есть общие интересы, которые стоят того, чтобы их защищать. Делать это можно гораздо более успешно коллективными усилиями, чем в каждой стране в отдельности. В этом контексте единство ЕС стало усилителем силы для каждой из стран-членов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Жозеп Боррель заявил, что поиск путей к миру в Украине возможен только при уважении к положениям Хартии ООН. Необходимо учитывать, что на территории нашей страны идет захватническая война, развязанная РФ, в которой есть агрессор и его жертва.

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