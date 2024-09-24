'Это захватническая война, где есть агрессор и жертва': Боррель объяснил, при каких условиях возможно достижение мира в Украине

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что поиск путей к миру в Украине возможен только при уважении к положениям Хартии ООН. Необходимо учитывать, что на территории нашей страны идет захватническая война, развязанная РФ.

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В этом случае есть агрессор и жертва его действий. Соответствующее заявление Боррель сделал в Нью-Йорке перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, передает "Укринформ".

"Мы должны увеличить нашу помощь для Украины и искать мир, но учитывая, что это захватническая война, где есть агрессор и жертва агрессии. Поэтому решение может основываться только на уважении к Хартии ООН", – сказал он.

По словам дипломата, по мере приближения зимы Европейский Союз будет наращивать помощь для Украины в энергообеспечении. Это нужно для того, чтобы не дать России погрузить нашу страну в холод и тьму ударами по энергоинфраструктуре.

"О войне в Украине – у нас была встреча, посвященная ситуации с энергетикой в Украине. Это критическая ситуация. Путин продолжает бомбить инфраструктуру, производящую электричество и энергию для украинцев. Почти две трети энергетических способностей были разрушены. Я убежден, что он (Путин – Ред.) пытается сломать волю украинцев, погрузив их в холод и тьму во время зимы", – отметил представитель ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Генеральным секретарем Организации американских государств Луисом Альмагро. Отдельное внимание было уделено реализации Формулы мира. Глава государства также поделился планами касательно второго Саммита мира.

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