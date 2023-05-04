'Она все равно состоится': в Ватикане выразили удивление, что Киев и Москва отрицают миротворческую миссию Папы Римского

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что миротворческая миссия Папы Римского Франциска состоится в любом случае. По словам последнего, она должна положить конец войне между Россией и Украиной.

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Паролин был удивлен тем, что Киев и Москва отрицают, что знают об этой миссии. Такое заявление он сделал в среду, 3 мая. Об этом пишет итальянское информационное агентство ANSA.

"Миротворческая миссия состоится. Я удивлен, что Киев и Москва сказали, что не знают об этом", – сказал Паролин журналистам.

О том, что страна-агрессор Россия не знает о миротворческой миссии Ватикана в Украине, во вторник, 2 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Перед этим похожий комментарий по этому поводу дала и украинская сторона. "Если переговоры и есть, то они проходят без нашего ведома", – сказал тогда чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 30 апреля Папа Римский заявил журналистам, что Ватикан якобы участвует в секретной миротворческой миссии, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной.

– По словам украинского чиновника, официальный Киев ничего не знает об этой миротворческой миссии с участием Ватикана. И президент Владимир Зеленский не соглашался на такие меры.

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