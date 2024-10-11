'Он полностью понимает ситуацию': Рютте призвал международное сообщество перестать беспокоиться о президентстве Трампа

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал международное сообщество не беспокоится от том, что Дональд Трамп, кандидат в президенты Штатов от Республиканской партии, может победить на выборах в ноябре. По его словам, Трамп понимает, что война в Украине касается не только Украины.

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Об этом новый генсек блока сказал во время беседы с журналистами после трехсторонних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Его заявление процитировало Politico.

Рютте подчеркнул, что хорошо знает Трампа. "Он полностью понимает и согласен со мной, что борьба с Украиной касается не только Украины, но также и безопасности и будущей защищенности Соединенных Штатов", – сказал генсек НАТО.

Он добавил, что не обеспокоен возможной победой Трампа, поскольку "абсолютно убежден, что в США понимают, что будут в меньшей безопасности, если Путин добьется успеха в Украине".

Также Рютте высказался о предоставлении разрешения Украине бить западным вооружением по военным целям на территории России, отметив, что каждая страна должна принимать решение самостоятельно.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Рютте заявил, что Альянс должен активизировать свои усилия по поддержке Украины в борьбе против российской агрессии. Он отметил важность увеличения помощи и координации действий союзников на предстоящей встрече Контактной группы по обороне Украины, которая состоится в формате "Рамштайн".