'Он и раньше не поставлял': Бессмертный объяснил, что не так с обязательством Китая не поставлять оружие России. Видео

То, что лидер Китая Си Цзиньпин обязался не продавать стране-агрессору РФ оружие, является дипломатической игрой. Поднебесная и раньше не поставляла вооружение Москве, однако помогала ей другим путем и, скорее всего, продолжит это делать.

Речь идет о поставках России компонентов оружия, станков и микросхем для его производства. Об этом в выпуске программы Oboz.Talk сказал дипломат и эксперт по международной политике Роман Бессмертный.

"Вы ему говорите, не поставляй оружие. Он говорит: "Нет-нет, мы не будем поставлять оружие". Они не будут поставлять оружие, но они все сделают для того, чтобы Россия производила это оружие. Более того, банки китайские финансируют, кредитуют российское предприятие по производству оружия", – отметил он.

По словам Бессмертного, эти обещания Китая являются дипломатической игрой. "Так как и с Соединенными Штатами Америки, посидели там, поговорили на напряженных нотах. И разошлись. А нам что? А нам – в крови будем умываться после этих разговоров. Вот и трагедия ситуации в чем", – объяснил эксперт.

Он добавил, что встреча президента Франции Эммануэля Макрона с китайским лидером, во время которой и прозвучало заявление Си Цзиньпина по поводу оружия для РФ, была направлена на разрешение экономических и торговых вопросов.

"Куда не ткнись в торговле, попадаешь на Украину. Вот санкции. А Китай, как черт ладана, боится санкций. Потому что санкции как бы против России, но бьют по ним...Обе стороны добились результата, они сохраняют экономические отношения. Экономика будет расти. Ну, как расти? Понятно, что Европа сейчас вся потихоньку вытесняет китайские товары. И это будет продолжаться. Потому что это действительно зашито в санкциях", – сказал Бессмертный.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В столице Франции Париже в понедельник, 6 мая, состоялись переговоры лидера КНР Си Цзиньпина и французского президента Эммануэля Макрона в формате с глазу на глаз.

– Си Цзиньпин пообещал, что Пекин не будет передавать оружие стране-агрессору России для ведения войны против Украины. А Макрон в свою очередь поблагодарил главу КНР за его обязательство "воздержаться от продажи любого оружия" Москве и сказал, что Франция "уважает давние связи между Китаем и РФ".

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