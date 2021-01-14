Россия нарастила военное присутствие в Крыму: в НАТО заявили, что следят за Кремлем

Россия увеличила военное присутствие в регионе Черного моря и оккупированном Крыму, а также других регионах, что "очень внимательно" отслеживает НАТО

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает "Крым.Реалии". Как подчеркнул глава НАТО, действия РФ "вызывают большую озабоченность".

"Что касается вопроса об увеличении российского присутствия в Ливии и в Африке в целом, конечно, это то, за чем мы следим – и очень внимательно отслеживаем в НАТО, это часть модели увеличения российского присутствия не только в Ливии, но и в других частях Африки, и на Ближнем Востоке, в Сирии и в Черноморском регионе в Крыму, а также в Балтийском регионе и на Крайнем Севере", – говорится в заявлении Столтенберга.

Он уточнил, что Альянс, в частности, наблюдает рост военного строительства со стороны РФ от Крайнего Севера до Балтийского региона, Черного моря, Ближнего Востока и Северной Африки.

Йенс Столтенберг

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