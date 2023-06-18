Охрана президента ЮАР, ехавшего в Киев, везла с собой 12 контейнеров оружия – Rzeczpospolita

Охрана президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосы пыталась выгрузить в Польше 12 контейнеров с оружием. Через Варшаву делегация двигалась в столицу Украины – Киев, где на следующий день встречалась с президентом Владимиром Зеленским.

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Гости из африканских стран, в действительности не получавших разрешений на ввоз таких опасных предметов, назвали инцидент "шокирующим и расистским". О нем сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Отмечается, что Рамафоса 15 июня прибыл в столицу Польши, чтобы потом поездом отправиться в Киев. Он прилетел на отдельном самолете, тогда как еще в одном летели 120 человек, среди которых были журналисты и президентская охрана, а также военнослужащие со спецназовцами.

Вечером четверга польские таможенники не разрешили этим лицам покинуть самолет и забрать багаж. В ответ начальник охраны президента ЮАР обвинил польское правительство якобы в "сознательном саботаже" так называемой мирной миссии Рамафосы.

Как передает издание, он назвал поведение польских властей "шокирующим и расистским". Однако мужчина не упомянул, что охранники президента ЮАР под его командованием пытались выгрузить из самолета 12 контейнеров с оружием.

О таком опасном багаже, сообщила находившаяся на этом самолете журналистка Аманда Хоза. Она рассказала, что, вероятно, из-за этих контейнеров с оружием, прежде Италия не захотела пускать самолет в свое воздушное пространство.

"Они отозвали разрешение на пролет, и нам пришлось совершить шесть кругов над Средиземным морем, прежде чем мы прибыли в Варшаву", – пояснила репортер.

Так, самолет с охраной президента ЮАР и его преспулом застрял в аэропорту Варшавы из-за отсутствия разрешений, хотя южноафриканская сторона считала, что все необходимые документы у нее были.

В итоге охрана Рамафосы осталась в столице Польши, а сам он и остальные члены делегации без их сопровождения отправились в Киев с предложением "мирного плана".

В польском Министерстве иностранных дел объяснили, что ситуация произошла из-за невыполнения африканскими гостями стандартных процедур въезда на территорию Польши – в частности, отсутствия разрешений на опасные вещества и предметы.

Как сообщал OBOZREVATEL, африканская делегация прибыла в Украину с так называемой мирной миссией 16 июня. Иностранные гости посетили Бучу и осмотрели уничтоженную российскую технику на Михайловской площади в Киеве, а затем оправдывались за то, что сначала заявили, что не слышали взрывов в столице во время ракетной атаки РФ.

На встрече с украинским лидером президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл Владимиру Зеленскому условия и реализацию "мирного плана" для Украины, состоящего из 10 основных "составляющих". Примечательно, что после Украины африканская "мирная" миссия посетила Россию и разговаривала уже с диктатором Путиным.

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