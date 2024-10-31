Один из симптомов – кровь из глаз: в США мужчина умер от опасного вируса

В Соединенных Штатах, в штате Айова, зафиксирован летальный случай заражения опасным вирусом – лихорадкой Ласса, сходящей с лихорадкой Эбола. Зараженный мужчина вернулся в США из путешествия в Западную Африку и вскоре умер из-за осложнений, вызванных этой редкой инфекцией, которая может приводить к тяжелым симптомам, включая кровотечения.

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Об этом пишет Daily Mail. Известно, что мужчина прилетел в США в начале месяца.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтвердил, что риск распространения инфекции среди других пассажиров самолета минимальный, поскольку болезнь не заразна до появления симптомов. Вирус Ласса очень редко встречается в США и обычно распространяется только в определенных регионах Африки.

ЦКЗ США начал идентифицировать лиц, которые могли контактировать с зараженным после появления симптомов, и установил наблюдение за ними на три недели. Случай в Айове стал девятым в истории США с 1969 года, когда лихорадка Ласса была впервые зафиксирована среди путешествующих из регионов Западной Африки, где эта болезнь распространена.

Лихорадка Ласса может иметь как легкое, так и тяжелое течение. В легкой форме болезнь вызывает повышение температуры, усталость и головные боли. Однако у части больных наблюдаются более серьезные симптомы, такие как рвота, затрудненное дыхание, отек лица, боль в груди и животе, а также кровотечения из глаз, носа или рта. В отдельных случаях инфекция может вызвать шок, судороги, тремор и даже запятую.

Зараженные также могут временно терять слух, а беременные на поздних сроках имеют значительно повышенный риск смерти или потери ребенка.

Основным переносчиком вируса являются грызуны, которые заражают людей из-за контакта с мочой или фекалиями. В редких случаях вирус может передаваться от человека к человеку через биологические жидкости, включая кровь и другие выделения. Из-за такой специфичности вирус не распространяется при обычном контакте и не имеет высокого риска заражения среди общей популяции.

Напомним, в более чем половине провинций Аргентины были обнаружены больные лихорадкой Денге. Зарегистрировано около 40 тысяч случаев этого заболевания по стране.

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