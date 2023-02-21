Один из фаворитов республиканцев ДеСантис раскритиковал США за помощь Украине: не в наших интересах вступать в войну с Китаем

Губернатор Флориды Рон ДеСантис раскритиковал американскую помощь Украине и поставил под сомнение, должны ли Соединенные Штаты вообще участвовать в войне. По его мнению, Америке не стоит "вступать в конфликт с Китаем".

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Об этом сообщило издание CNN. Республиканцы осудили Байдена за визит в Киев.

"Я не думаю, что в наших интересах вступать в опосредованную войну с Китаем, ввязываясь в такие вещи", — сказал ДеСантис, говоря про территории Украины, которые Россия захватила военным путем.

Замечания, сделанные по случаю неожиданного визита Байдена в Киев, были одними из самых прямых комментариев ДеСантиса об участии США в войне с момента начала конфликта год назад.

Отвечая на вопрос, "как выглядит победа" США, ДеСантис сказал, что Россия "действительно ранена" и понесла "огромные, огромные потери", не признавая той роли, которую сыграли американское оружие, военная разведка и помощь в развитии конфликта.

ДеСантис настаивал на том, что Россия не представляет угрозы "на том же уровне, что и Китай".

"Страха перед тем, что Россия войдет в страны НАТО, нет. Я думаю, что она уже показали себя как третьеразрядная военная сила", — сказал ДеСантис.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Приезд Джо Байдена в Киев 20 февраля стал неожиданностью, поскольку Белый дом ранее отрицал такую возможность из соображений безопасности.

– В итоге визит американского главы в Украину подтвердился, и спустя несколько минут после этого по всей стране прозвучала воздушная тревога. По данным мониторинговых групп, в Беларуси поднялся в небо российский МиГ-31К. В интернете появились кадры, как президент США почтил память павших защитников Украины у Стены памяти в Киеве под вой сирены.

– Белый дом объявил о новом пакете вооружений для Украины на сумму 460 млн долларов. Среди прочего в него войдут боеприпасы для HIMARS, радары воздушного наблюдения, противотанковые системы Javelin, машины группы огневой поддержки пехоты Bradley.

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