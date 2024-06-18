Обновленный HIMARS: немецкий концерн презентовал РСЗО под массовую дальнобойную крылатую ракету JASSM. Фото

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall на выставке вооружения Eurosatory 2024 показал GMARS – обновленную вместе с компанией Lockheed Martin реактивную артиллерийскую систему HIMARS. GMARS расшифровывается как Global Mobile Artillery Rocket System – глобальная мобильная артиллерийская система.

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Она сможет запускать массовую дальнобойную крылатую ракету JASSM. Об этом пишет украинский военный портал Defence Express.

Крылатые ракеты AGM-158 JASSM производит американская корпорация Lockheed Martin. В базовой версии они имеют дальность 370 км.

"В то же время дальность JASSM-ER, которая уже в серии, более 960 км, а JASSM-XR – 1600 км. И стоит отметить, что в марте 2024 года минобороны Германии начало процедуру закупки 75 крылатых ракет AGM-158B/B-2 JASSM ER воздушного базирования", – говорится в статье.

Помимо JASSM новый РСЗО сможет вести огонь снарядами GMLRS, GMLRS-ER и ATACMS, а также дальнобойными ракетами PrSM. Нововведением для GMARS станет шасси Rheinmetall HX и увеличение залпа вдвое.

"Таким образом GMARS демонстрирует максимально прагматичное решение с объединением существующих разработок. Также следует отметить, что MBDA (ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем – Ред.) также ведет разработку своей крылатой ракеты для HIMARS – JFS-M. Но очевидно" наземный "JASSM появится гораздо раньше", – добавляют в Defence Express.

Как сообщал OBOZ.UA, в Японии обнародовали проект 155-мм зенитной артиллерийской системы, которая сможет уничтожать дроны на малых дистанциях. Предполагается, что эта система сможет сбивать воздушные цели на расстоянии 5-15 км.

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