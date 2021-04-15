Обнародованы полные списки россиян и компаний, попавших под санкции США

Стало известно, против каких именно россиян и российских компаний США ввели санкции.

Списки обнародовало Министерство финансов США на своем сайте 15 апреля (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Ограничительные меры решено ввести из-за действий Москвы против суверенитета и интересов Вашингтона.

Физические лица

За оккупацию Крыма и строительство Крымского моста:

Павел Каранда – так называемый глава "МВД Крыма",

Лариса Кулинич – так называемая глава "Минимущества Крыма",

Леонид Михайлюк – глава ФСБ по Крыму,

Леонид Риженкин – глава "Мостотрест".

За вмешательство в американские выборы:

Юлия Афанасьева,

Петр Бычков,

Мария Зуева,

Константин Килимник,

Тарас Прибишин,

Артем Степанов,

Денис Тюрин,

Кирилл Щербаков.

Также под санкции попали шесть пакистанцев:

Ахмед Шахзад,

Раза Мохсин,

Раза Муджтаба Али,

Раза Сайед Али,

Хайат Мухаммад Хизар,

Хаснайна Сийед Джохар.

Кроме того, были обновлены данные в санкционном списке по Алексею Громову (первый заместитель главы администрации Кремля) и Александру Малькевичу.

Юридические лица

За кибератаки:

АО "АСТ",

АО "Пасит",

АО "Позитив Текнолоджиз",

"Технополис Эра",

НИИ "Спецвузавтоматика",

ООО "Необит".

За оккупацию Крыма и Крымский мост:

дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск,

"Ленпромтранспроект",

крымский СИЗО-1.

За вмешательство в выборы:

AFRIC,

Fresh Air Farm House Karachi,

ИА "Инфорос",

Международный антикризисный центр,

Like Wise Shop No5,

Mk Softtech,

ООО Alcon,

ООО "Юниджет",

Secondeye Solution,

Southfront,

The Oxytech,

Фонд стратегической культуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация президента США Джо Байдена заявила о введении новых санкций против России. Кроме этого, из страны решили выслать 10 российских дипломатов. Случившееся также коснулось юридических лиц, связанных с российской оккупацией и репрессиями в Крыму.

Кроме того, глава государства объявил в стране чрезвычайное положение из-за угрозы национальной безопасности со стороны Москвы.