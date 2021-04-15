Обнародованы полные списки россиян и компаний, попавших под санкции США

Юрий Сергиенко Мир 19:21, 15.04.2021 Обновлено: 19:42, 15.04.2021

Стало известно, против каких именно россиян и российских компаний США ввели санкции.

Списки обнародовало Министерство финансов США на своем сайте 15 апреля (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Ограничительные меры решено ввести из-за действий Москвы против суверенитета и интересов Вашингтона.

Физические лица

За оккупацию Крыма и строительство Крымского моста:

  • Павел Каранда – так называемый глава "МВД Крыма",

  • Лариса Кулинич – так называемая глава "Минимущества Крыма",

  • Леонид Михайлюк – глава ФСБ по Крыму,

  • Леонид Риженкин – глава "Мостотрест".

За вмешательство в американские выборы:

  • Юлия Афанасьева,

  • Петр Бычков,

  • Мария Зуева,

  • Константин Килимник,

  • Тарас Прибишин,

  • Артем Степанов,

  • Денис Тюрин,

  • Кирилл Щербаков.

Также под санкции попали шесть пакистанцев:

  • Ахмед Шахзад,

  • Раза Мохсин,

  • Раза Муджтаба Али,

  • Раза Сайед Али,

  • Хайат Мухаммад Хизар,

  • Хаснайна Сийед Джохар.

Кроме того, были обновлены данные в санкционном списке по Алексею Громову (первый заместитель главы администрации Кремля) и Александру Малькевичу.

Юридические лица

За кибератаки:

  • АО "АСТ",

  • АО "Пасит",

  • АО "Позитив Текнолоджиз",

  • "Технополис Эра",

  • НИИ "Спецвузавтоматика",

  • ООО "Необит".

За оккупацию Крыма и Крымский мост:

  • дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск,

  • "Ленпромтранспроект",

  • крымский СИЗО-1.

За вмешательство в выборы:

  • AFRIC,

  • Fresh Air Farm House Karachi,

  • ИА "Инфорос",

  • Международный антикризисный центр,

  • Like Wise Shop No5,

  • Mk Softtech,

  • ООО Alcon,

  • ООО "Юниджет",

  • Secondeye Solution,

  • Southfront,

  • The Oxytech,

  • Фонд стратегической культуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация президента США Джо Байдена заявила о введении новых санкций против России. Кроме этого, из страны решили выслать 10 российских дипломатов. Случившееся также коснулось юридических лиц, связанных с российской оккупацией и репрессиями в Крыму.

Кроме того, глава государства объявил в стране чрезвычайное положение из-за угрозы национальной безопасности со стороны Москвы.

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Мир

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