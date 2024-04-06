'Обеспечит справедливое распределение бремени': Столтенберг объяснил суть своей идеи о $100 млрд для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что его предложение о создании фонда в размере 100 миллиардов долларов для Украины поможет гарантировать, что все союзники по НАТО выполнят свою роль в помощи Киеву в отражении агрессии России. Это позволит вовлечь всех членов в поддержку нашего государства.

Об этом Столтенберг сказал в интервью Bloomberg TV. "Одна из причин, по которым я хочу более прочной структуры поддержки НАТО, заключается в том, что это способ обеспечить справедливое распределение бремени", – отметил он.

Создание фонда облегчит привлечение всех союзников по НАТО, в том числе США, к помощи Украине.

Способ финансирования фонда еще предстоит определить – вероятно, он будет базироваться на валовом внутреннем продукте каждой страны. Такой метод, по мнению многих чиновников, поможет решить проблему справедливого распределения бремени.

"Франция, в частности, уступает Германии и скандинавским странам в своей помощи Украине как в относительном, так и в абсолютном выражении. По словам высокопоставленного представителя, Франция была одним из союзников, выразивших скептицизм по поводу плана", – пишет Bloomberg.

Кроме создания фонда, НАТО стремится взять на себя большую ответственность за координацию поставок оружия в Украину, которыми до сегодня руководила Контактная группа по обороне Украины под руководством США. Такой шаг защитит структуру от политической нестабильности в США, особенно если Дональд Трамп вернется в Белый дом, а также изменит роль НАТО в войне.

Как писал OBOZ.UA:

– СМИ сообщили, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать пятилетний фонд для Украины в размере 100 миллиардов долларов.

– Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эта идея нежизнеспособна при нынешней модели финансирования. Финансовую нагрузку между странами военного блока следует распределить в соответствии с их бюджетом и возможностями.

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