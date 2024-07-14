Покушение на жизнь Дональда Трампа на предвыборном митинге в штате Пенсильвания – ужасное свидетельство поляризации и готовности к насилию, охвативших не только США, но и многие другие страны.

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Это результат разобщающей риторики, грозящей концом света, если власть окажется в руках политических оппонентов. Эту риторику используют и демократы, и республиканцы. Они своими руками заряжают ружье, которое, как известно, должно рано или поздно выстрелить – и не всегда можно предугадать, в какую сторону.

Но главное – это покушение свидетельствует о растущем недоверии к институтам власти, недоверии к политикам и к политической системе.

Лидеры свободного мира – в США, Европе, Израиле; повсюду, где есть опасность поляризации и радикализации – должны прислушаться к этим сигналам.