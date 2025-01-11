'Есть реальный шанс, что украинцы могут победить': Байден сказал, что для этого нужно

Действующий президент США Джо Байден считает, что у Украины есть шансы победить в войне с Россией. Одной из предпосылок для этого является сохранение единства Запада, прежде всего Европы, в вопросе поддержки украинского народа, защищающегося от агрессии РФ.

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Байден также отметил "невероятно высокую" цену, которую платит Россия в развязанной ею войне. Такое заявление президент США сделал накануне, 10 января, после телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Сегодня у меня был долгий разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. И думаю, что пока мы будем продолжать держать западную Европу единой по отношению к Украине, есть реальный шанс, что украинцы могут победить", – заявил Байден.

Он также отметил, что Россия за развязанную ею войну платит "невероятно высокую" цену – в частности, в человеческих жизнях.

"Более 600 тысяч погибших и раненых. Корейцы, которых они привезли, тоже имеют высокий уровень смертности", – констатировал президент США.

Байден добавил, что в качестве президента максимально использовали имеющиеся полномочия для предоставления военной помощи Украине.

"И я знаю, что есть значительное количество демократов и республиканцев, считающих, что мы должны продолжать поддерживать Украину", – резюмировал глава государства.

Напомним, накануне Зеленский обсудил с Байденом санкции против теневого танкерного флота РФ. В ходе телефонного разговора два президента также говорили о ситуации на линии фронта и необходимости усиления украинской ПВО на фоне ежедневных российских атак.

Зеленский также поблагодарил США за поддержку и выразил соболезнования из-за разрушительных лесных пожаров в Калифорнии.

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