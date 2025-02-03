'Нужен мир через силу': Стармер на встрече с Шольцом призвал обеспечить Украине как можно более сильную позицию к переговорам

Глава британского правительства Кир Стармер провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом. Политики говорили об отношениях между Лондоном и Берлином, а также о полномасштабном вторжении России в Украину, в частности, о необходимости обеспечить Киеву большую помощь.

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О деталях разговора, который состоялся в воскресенье, 2 февраля, рассказали на сайте правительства Британии. Как отмечается, Стармер отметил важность обеспечить Украине как можно более сильную позицию в ближайшие месяцы, чтобы достичь мира через силу.

"Лидеры начали встречу с обсуждения прогресса, достигнутого между Великобританией и Германией за последние месяцы, в частности, подписание Trinity House Agreement в сфере обороны и Совместного плана действий по борьбе с нелегальной миграцией", – отметили на сайте пресс-службы.

Когда речь зашла о войне в Украине, Стармер рассказал Шольцу о своем недавнем визите в Киев и подчеркнул, что "важно обеспечить Украине как можно более сильную позицию в ближайшие месяцы, чтобы достичь мира через силу".

Как отмечается, главы правительств согласились, что полномасштабное вторжение России в Украину "подчеркнуло важность масштабирования и координации оборонного производства по всей Европе".

Стармер отметил, что в обновленном Стратегическом оборонном обзоре Британии будут учтены уроки, извлеченные из войны России против Украины, а также необходимость реагирования на агрессию российского Путина и его вражескую деятельность против Европы.

Премьер Британии и канцлер ФРГ также говорили о ситуации на Ближнем Востоке.

"Размышляя о прекращении огня между Израилем и Газой, лидеры приветствовали продолжающееся освобождение заложников и подчеркнули важность выполнения всех этапов соглашения. Решение о создании двух государств, которое обеспечивало безопасный Израиль вместе с жизнеспособной и суверенной Палестиной, было ключевым, добавил премьер-министр", – говорится в сообщении британского правительства.

Собеседники также обсудили визит Стармера на заседание Совета ЕС и перезагрузку отношений между Великобританией и Европейским Союзом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Стармер провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили темы экономики, торговли, ситуацию на Ближнем Востоке, но не затрагивали тему полномасштабного российского вторжения в Украину.

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