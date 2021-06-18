Нуланд сравнила Россию с пудингом и назвала главный месседж Байдена на переговорах в Женеве

Страну-агрессора Россию международное сообщество воспринимает как "пудинг", только попробовав который можно узнать, вкусный он или нет. Так, если российские власти откажутся от вредной деятельности и дадут понять, что стремятся к стабильным отношениям, то с ними можно будет достичь определенных соглашений, а если нет – ответ будет решительным.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, отвечая на вопрос о главном месседже американского лидера Джо Байдена главе РФ Владимиру Путину на переговорах 16 июня. Она поделилась мыслями в интервью "Радио Свобода", которое состоялось на следующий день после саммита в Женеве.

Политик согласилась, что одной из главных целей этой встречи для президента США было – один на один поговорить с Путиным и четко дать ему понять, что для американцев является приоритетом, чтобы отношения между странами были стабильными и предсказуемыми. Кроме этого, указать на сферы, в которых можно сотрудничать.

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"Но более сильной частью месседжа Байдена было дать понять Путину, что есть цена, которую придется заплатить, если мы будем видеть вредную деятельность и еще большее вмешательство в наши внутренние дела. Думаю, оба президента имели шанс понять друг друга", – выразила убеждение Нуланд.

По ее словам, американский лидер назвал российскому коллеге деятельность, где это сотрудничество могло бы быть плодотворным. В частности, речь идет об отрасли стратегической стабильности (имея в виду вооружение, наличие которого дестабилизирует ситуацию), кибербезопасности и противодействия хакерским планам с целью получения выкупа. Нуланд добавила, что они создали также несколько экспертных групп, которые проверят, согласится ли Россия пойти на такие условия.

"Как сказал президент на пресс конференции, "вкусный ли пудинг, узнаем, съев его". И мы еще не знаем, будет он вкусным или нет – увидим", – сравнила она.

Заместитель госсекретаря США назвала, чего Белый дом хочет от России:

предсказуемых и стабильных отношений;

прекращения вредной деятельности против США;

отсутствия нарушений прав человека;

положить конец давлению на Украину и на другие государства.

"Но выбор за Россией. Готова ли она к такому типу отношений с нами. А если нет, то будут реакция и последствия. Ведь мы имеем значительный неиспользованный потенциал, который можем применять в случае необходимости для защиты", – подчеркнула Нуланд, добавив, что именно поэтому Байден хотел такого откровенного разговора с Путиным.

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