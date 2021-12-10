Новым президентом Венецианской комиссии стала Клер Бази-Малори: что о ней известно

Президентом Венецианской комиссии стала член Конституционного совета Франции Клер-Бази Малори. Ее двухлетний срок полномочий начался в пятницу, 10 декабря.

Об этом сообщили на сайте Совета Европы. Малори сменила Джанни Букиккио, который занимал должность с 2009 года, и будет иметь право на переизбрание в 2023 году.

Новый президент Венецианской комиссии – выпускница Национальной школы администрации во Франции. Она занимала различные должности в правительстве Франции, от старшего государственного аудитора Счетной палаты Франции до директора больниц Министерства здравоохранения и социальных дел.

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Также отмечается, что Малори имеет ряд почетных наград, в частности "Офицер Почетного ордена" и "Офицер Национального ордена за заслуги".

В свою очередь Джанни Букиккио продолжит работу с Венецианской комиссией в качестве "Специального представителя".

Отметим, что Венецианская комиссия – это консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. С 2002 года участвовать в работе комиссии могут и страны, не входящие в СЕ. Сессии проходят в Венеции, откуда и название комиссии. Основная форма ее работы – анализ законов и законопроектов государств-участников, затрагивающих проблемы конституционного права.

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