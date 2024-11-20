Новым послом США при НАТО будет юрист, который критиковал расследование против Трампа касательно сговора с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал кандидата на должность посла Штатов при НАТО. На эту роль он предложил юриста Мэтью Витакера.

Видео дня

Об этом сообщил официальный аккаунт War Room кампании Трампа 2024 года в соцсети Х. Витакер исполнял обязанности генерального прокурора США с ноября 2018 по февраль 2019 года, на эту должность его тоже назначил президент Трамп.

Республиканец в своем заявлении назвал Витакера "сильным воином и верным патриотом", который обеспечит защиту и продвижение интересов Соединенных Штатов.

"Мэтт будет укреплять отношения с нашими союзниками по НАТО, твердо будет стоять перед лицом угроз миру и стабильности – он поставит Америку на первое место", – отметил Трамп.

Он добавил, что полностью уверен в способности Витакера представлять Соединенные Штаты с силой, честностью и непреклонной преданностью. "Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с ним, поскольку мы продолжаем продвигать мир через силу, свободу и процветание во всем мире", – говорится в заявлении 47-го президента.

Что известно о Мэтью Витакере

Ранее он был прокурором США в Южном округе Айовы в администрации 43-го президента Джорджа Буша.

Исполняя обязанности генерального прокурора около трех месяцев во время первого президентства Трампа, юрист критиковал расследование спецпрокурора о предполагаемом сговоре Трампа с Россией с целью влияния на выборы 2016 года.

Ранее Мэтью Витакер никогда не был вовлечен в сферу внешней политики или национальной безопасности, поэтому его политические взгляды неизвестны, говорят представители Демократической партии.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, основным кандидатом на должность спецпосланника по Украине от избранного президента США Дональда Трампа является Брайан Хук. Он будет заниматься проведением переговоров по завершению войны РФ против нашего государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!