Новым министром обороны Великобритании стал Грант Шэппс: что он говорил о войне в Украине

Новым министром обороны Великобритании станет британский политик, министр энергетики и углеродной нейтральности Грант Шэппс. Он заявил, что с нетерпением ожидает возможности поработать с храбрыми мужчинами и женщинами Вооруженных Сил страны, а также пообещал продолжить поддержку Украины в ее борьбе против России.

Видео дня

Об этом политик говорил в своем первом публичном заявлении в качестве главы оборонного ведомства, сообщило издание Sky News. Он подчеркнул, что это честь быть назначенным на должность министра премьер-министром Риши Сунаком.

Как пишет медиа, Шэппс уже прибыл в Министерство обороны и приступает к своей новой работе во главе вооруженных сил Великобритании.

"Приступая к работе в [Министерстве обороны], я с нетерпением жду возможности поработать с храбрыми мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил, которые защищают безопасность нашей страны. И продолжения поддержки Великобританией Украины в ее борьбе против варварского вторжения Путина", – отметил Воллес.

Грант Шэппс – министр-ветеран, который занимал ряд правительственных должностей, в том числе несколько должностей в кабинете министров за последние 12 месяцев в Вестминстере.

Родился в Хартфордшире в 1968 году. В то время как его семья больше склонялась к музыке, Грант Шэппс нашел свою страсть в политике, став национальным президентом еврейской молодежной организации BBYO. В 20 лет он открыл маркетинговый и полиграфический бизнес, прежде чем претендовать на свое первое место в парламенте в 1997 году.

В 2005 году Шэппс вытеснил Мелани Джонсон из Лейбористской партии и стал депутатом от Уэлвина Хэтфилда, а затем был избран вице-председателем партии Тори.

В сентябре 2012 года он был назначен сопредседателем Консервативной партии, а также занимал должность министра без портфеля в кабинете министров. В 2015 году политика обвинили в анонимном редактировании своей собственной записи и записей других консервативных политиков в интернет-энциклопедии Wikipedia. После этого скандала Шэппс ушел в отставку.

После выборов 2019 года Шаппс был назначен министром транспорта, и эту должность он сохранял до 2022 года.

А затем, в 2022 году, Лиз Трасс назначила его министром внутренних дел после отставки Суэллы Браверман, хотя он проработал на этой должности всего несколько дней, прежде чем она ушла в отставку.

СМИ также отметили, что, покидая Даунинг Стрит, политик отказался ответить на вопросы журналистов типа, "что вы знаете об обороне" и "почему мы должны доверять вам защиту нации".

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что покидает свой пост. Отставку главы оборонного ведомства принял премьер-министр Риши Сунак. В своем письме к премьеру Уоллесу заявил, что должность министра "дорого обходятся" ему и его семье, поэтому он окончательно принял решение сложить полномочия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!