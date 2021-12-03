Новым канцлером Австрии станет Карл Нехаммер. Что о нем известно

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер был избран новым председателем правящей Австрийской народной партии (АНП). Таким образом он стал кандидатом на пост канцлера страны.

Об этом сообщает ORF.at. Решение было принято президиумом партии единогласно.

Нехаммер выступил на пресс-конференции, выразив благодарность бывшему канцлеру Себастьяну Курцу за предоставленную возможность возглавить АНП.

Также он сообщил о планируемых перестановках в коалиционном кабинете Австрии. В частности, министерство иностранных дел снова возглавит Александер Шалленберг, который сам до этого времени занимал пост канцлера.

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Кроме того, министра образования Хайнца Фассманна заменит ректор Университета Граца Мартин Полашек, министерство финансов возглавит Магнус Бруннер, а МВД – Герхард Карнер.

Карл Нехаммер родился в 1972 году в Вене.

В 1999 году прошел курс подготовки инструкторов по связям с общественностью по направлению Федерального министерства национальной обороны (BMLV). Был инструктором по коммуникациям и риторике в минобороны Австрии, различных учреждениях.

В 2007 году начал работать в штабе Австрийской народной партии. С 2015 года – заместитель генерального секретаря Австрийской федерации служащих, а с 2016-го – генеральный секретарь этой федерации.

С 2016 года стал региональным председателем Венского отделения Австрийского профсоюза рабочих.

С 2018 по 2020 год – генеральный секретарь Австрийской народной партии. С января 2020 года – министр внутренних дел Австрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александер Шалленберг был канцлером Австрии менее двух месяцев.