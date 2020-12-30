Новый штамм коронавируса оказался на 54% заразнее – исследование

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Британии, на 54% заразнее, однако не является более серьезным и смертельным.

Об этом сообщили в Службе общественного здравоохранения Англии (PHE), передает Daily Mail. Отмечается, что новый штамм вызвал всплеск вируса в Лондоне, а также на юго-востоке и востоке Англии, хотя он также распространен в графстве Камбрия.

В исследовании говорится о бездоказательности того, что новый штамм может заражать детей. Анализ, проведенный PHE, показал, что доля тех, кто заразился, составила 15,1%, то есть выше, чем у имевших положительный результат после контакта с инфицированными COVID-19.

"Мы продолжаем исследования нового штамма Sars-Cov-2 преимущественно на юге и востоке Англии. Предварительные данные свидетельствуют о том, что новый вариант не вызывает более серьезных заболеваний или повышения смертности, но мы проводим и далее наши исследования, чтобы лучше понять это. Лучший способ остановить инфекцию, каким бы ни был ее вариант – мыть руки, носить маску на лице и держаться подальше от других", – сообщила доктор Сьюзан Хопкинс, старший медицинский советник PHE.

Добавим, что на 30 декабря в Великобритании зарегистрировали наибольшее количество новых зараженных COVID-19 с начала эпидемии – 53 135.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании нашли еще один штамм коронавируса. Его занесли в страну из Южно-Африканской Республики.