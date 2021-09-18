Новый челлендж в Tik-Tok вызвал волну вандализма: американские подростки начали громить школы. Видео

Подростки с США воруют школьное имущество и громят туалеты для роликов в Tik-Tok. Соцсеть заявила, что будет блокировать новый челлендж.

Об этом сообщил канал WPTV-TV. Отмечается, что в сентябре в американском Tik-Tok распространился новый челлендж под хэштегом #deviouslick и #deviouslicks. Суть испытания заключается в том, что подростку нужно что-то украсть из школы от рулонов с туалетной бумагой с дорожными знаками с парковок учебных заведений (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Классический ролик этого челленджа является демонстрацией того, как ребенок достает из рюкзака украденную одну или несколько вещей. Также пользователи выкладывают ролики с самим моментом кражи. Все видео смонтированы под трек американского рэпера Lil B "Ski Ski BasedGod". Сейчас с ним опубликовано более 100 000 клипов челленджа.

Видео дня

После того как челлендж начал набирать популярность, в Tik-Tok начали появляться видео с демонстрацией его последствий – отсутствие писсуаров и зеркал, сломанные смесители в туалете, через которые начался потоп, а также закрыты школы туалеты.

Школы начали публиковать обращения к ученикам и призывать их остановиться и перестать воровать вещи. Представители школ также обратились к родителям, прося поговорить с детьми о челлендже.

Отреагировала на ситуацию и соцсеть и начала удалять ролики. В частности, TikTok уже удалил видео основателя челленджа - пользователя с ником jugg4elias. Первого сентября он выложил клип с демонстрацией украденной из школы пачки медицинских масок.

Кроме того, при поиске по хэштегам #deviouslick и #deviouslicks TikTok начал показывать сообщение о том, что эти ролики могут быть связаны с контентом, который нарушает правила площадки. Соцсеть утверждает, что запрещает контент, который поощряет или способствует популяризации преступной деятельности.

Как сообщал OBOZREVATEL, дети глотают капсулы для стирки из-за челленджа в TikTok.