Новые санкции против энергетического сектора заставят Россию делать трудный выбор – Белый дом

В Белом доме заявили, что ужесточение санкций против энергетического сектора России существенно снизит доходы страны-террористки и создаст значительное давление на ее экономику. Такие меры заставят руководство РФ делать трудный выбор и терять миллиарды долларов ежемесячно.

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Об этом рассказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби во время общения с журналистами 10 января, сообщает "Голос Америки". По его словам, последствия введенных санкций повлияют также на финансирование России ее войны против Украины.

"(Санкции) оказывают значительное давление на российскую экономику, это все больше будет заставлять российское руководство делать трудный выбор", – отметил Кирби.

Он добавил, что год назад, в ноябре, Соединенные Штаты ввели финансовые санкции против российских банков с международными связями, включая "Газпромбанк". Как следствие это оказало существенное влияние на энергетический сектор России.

"Мы считаем, это должно усилить давление (на РФ) и способствовать и без того мрачным экономическим прогнозам на 2025 год и в дальнейшем для господина Путина и его экономики военного времени", – рассказал советник Белого дома.

На вопрос о том, взаимодействовала ли действующая администрация с командой новоизбранного президента США Дональда Трампа перед введением санкций, Кирби отметил, что не будет "говорить от имени новой команды", однако подчеркнул, что действующая администрация по всем основным вопросам информировала переходную команду о тех или иных решениях.

В Белом доме отметили, что, по мнению администрации, текущие условия на внутреннем и внешнем рынках создают возможность для введения расширенных санкций, направленных на российский энергетический сектор.

Напомним, 10 января, из-за нового масштабного пакета санкций США, который направлен на ограничение доходов РФ от нефти и газа, цены на нефть выросли почти на 3%, достигнув наивысшего уровня за последние три месяца. Как следствие, санкции серьезно повлияют на экспорт нефти к основным покупателям России – Индии и Китая.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену, его администрации и всему американскому народу за новый пакет санкций против Российской Федерации, объявленный 10 января. Они направлены более чем на 400 субъектов, связанных с российским энергетическим сектором.

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