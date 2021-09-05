Доброго времени суток всем друзьям. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели.

*На уходящей неделе главной темой новостей в США был ураган Ида. Он еще в прошлые воскресенье и понедельник нанес огромный ущерб Луизиане и Миссисипи. Над сушей ураган ослабел до тропического шторма, но вопреки ожиданиям метеорологов, не ослабел настолько, чтобы ущерб от него уменьшился. В среду во второй половине дня и в ночь на четверг тропический шторм обрушил на северо-восток США совершенно невиданное в истории наблюдений количество осадков в единицу времени. Многие улицы немалого числа городов в северном Мэриленде, Пенсильвании, Нью-Джерси, Нью-Йорка и Коннектикута превратились в реки, в том числе, большое число улиц в городе Нью-Йорке. Особенно сильно пострадал городской округ Куинс. Как минимум, 50 человек в северо-восточных штатах погибли.

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В субботу все еще продолжались работы по восстановлению электроснабжения во многих районах. По-прежнему закрыты многие дороги, в особенности, идущие по холмам – в низинной части они все еще затоплены или подтоплены. По-прежнему не восстановлена работа железнодорожного транспорта. По состоянию на вечер субботы, нет, например, движения пригородных поездов к северу от города Нью-Йорка вдоль реки Гудзон, нет движения поездов дальше, на север, в сторону Ниагарского водопада и Канады. В Нью-Йорке были затоплены многие станции метро.

Даже там, где стихия не привела к большому наводнению, вода залила во многих домах подвалы, гаражи, подвальные этажи.

Продолжаются восстановительные работы в Луизиане и Миссисипи. Там по-прежнему десятки тысяч потребителей все еще остаются без электроэнергии. Еще хуже тем, чьи дома ураган просто снес.

В пятницу Джо Байден побывал в Луизиане. Во вторник на следующей неделе он отправляется в Нью-Йорк и Нью-Джерси. Президенты традиционно посещают районы, где произошли стихийные бедствия.

Метеорологи в своих комментариях говорят, что, если не остановить изменение климата, ураганы будут становиться все более сильными и разрушительными. Вода в Атлантическом океане и в Мексиканском заливе перегрета. Именно высокая температура воды приводит к тому, что образующиеся ураганы и штормы обладают все большей силой и обрушиваются на сушу невиданным до сих пор количеством осадков. Еще больший перегрев воды будет приводить к еще более сильным ураганам.

- А на западе США, в Калифорнии, бушуют очень сильные лесные пожары. Там засуха, и очень жарко. Из-за пожаров по состоянию на субботу эвакуированы уже 53 тысячи людей.

* В прошедший понедельник завершился вывод американских войск из Афганистана, завершилась и массовая эвакуация, в ходе которой были вывезены из страны более 120 тысяч людей. Эта тема была абсолютно доминирующей в США в течение двух недель. Высказывались диаметрально противоположные оценки. Кто-то пытался нажить на этой теме политический капитал. Рассуждать обо всем этом, руководствуясь только эмоциями или только политическими симпатиями, конечно, можно, но это уводит от смысла и не позволяет оценить, что и почему произошло.

В журнале "Атлантик" 30 августа была опубликована большая статья Дэвида Розкопфа "Байден заслуживает похвалы, а не обвинений за Афганистан".

Не потому, что автор статьи – демократ. Статья вообще очень далека от американских внутриполитических споров, противоречий и разборок. В ней просто сделан трезвый анализ фактов. Вот эта статья.

"Американцы должны гордиться тем, что правительство и военные США сделали за последние две недели.

Самая продолжительная война Америки в любом случае обернулась дорогостоящим провалом, и ошибки в управлении (этим) конфликтом заслуживают тщательного изучения в предстоящие годы. Но Джо Байден сейчас не отвечает за хаос на месте. То, что мы наблюдаем, является кульминацией 20-летних неверных решений политического и военного руководства США. Во всяком случае, американцы должны гордиться тем, что правительство и военные США сделали за последние две недели. Президент Байден заслуживает похвалы, а не обвинений.

В отличие от трех своих непосредственных предшественников в Овальном кабинете, каждый из которых также осознавал тщетность афганской операции, только Байден имел политическое мужество, чтобы полностью положить конец вмешательству Америки. Хотя Дональд Трамп разработал план прекращения войны, он назначил дату отхода, которая наступила после окончания его первого срока, и создал условия, которые сделали ситуацию, унаследованную Байденом, более опасной. И, несмотря на значительное давление и препятствия, Байден руководил вооруженными силами и правительством, которым с момента объявления о выводе американских войск удалось совершить один из самых выдающихся подвигов в области логистических решений в недавней истории. К моменту взлета последнего американского самолета из международного аэропорта имени Хамида Карзая 31 августа общее число американцев и афганских союзников, выбывших из страны, может превысить 120,000 человек.

В дни, последовавшие за падением Кабула в начале этого месяца - событием, вызвавшим период хаоса, страха и горя - оппоненты критиковали администрацию Байдена за ее неспособность должным образом координировать отъезд последних американцев и их союзников из страны. Белый дом действительно был удивлен тем, как быстро Талибан взял страну под свой контроль, и в те первые дни можно было бы справиться с проблемами лучше. Но критики утверждали, что более тщательное планирование могло бы остановить победу Талибана и могло бы сделать выход (из Афганистана) Америки в какой-то мере более спокойным, больше похожим на победу или, возможно, даже на ничью. Многие говорили, что хаос был симптомом более серьезной ошибки. Они утверждали, что Соединенным Штатам следует остаться в Афганистане, что затраты на то, чтобы остаться, окупились выгодами, которые может принести небольшая сила.

Бывшие военные офицеры и сотрудники разведки, а также комментаторы, которые долгое время выступали за расширение присутствия Америки в Афганистане, выступали против искусственного крайнего срока (вывода войск), установленного Байденом. Некоторыми критиками были бывшие должностные лица или сторонники администрации Буша, которые в первую очередь ответственны за то, что втянули США в этот беспорядок, поставив нас на неосуществимый путь к построению нового государства (в Афганистане) и, по сути, миссию без четкого результата или критериев успеха.

Некоторые из них были должностными лицами или сторонниками администрации Обамы, которая удвоила объем инвестиций в страну, а позже, когда тщетность войны стала очевидной, им не хватило политического мужества, чтобы уйти. Некоторые из них были должностными лицами или сторонниками администрации Трампа, которые вели переговоры с Талибаном и помогли укрепить его своими уступками в мирном соглашении, а затем переложили окончательный уход из страны на следующую администрацию.

Все они с удобством для себя забыли, что они несут ответственность за некоторые из самых больших ошибок Америки в этой войне, и вместо того, чтобы вспомнить об этом, проявили яркую самоуверенность в своих нападках на администрацию Байдена. Не говоря уже о том, что талибы набирали силу с тех пор, как возобновили свою военную кампанию в 2004 году, и, по оценкам США, даже четыре года назад контролировали около трети территории Афганистана. Для них неважно, что сделка предыдущей администрации с Талибаном включала освобождение 5000 боевиков из тюрем и предполагала даже более раннюю дату отхода, чем та, которую установил Байден. Не говоря уже о том, что Трамп сократил численность войск США с 13,000 до 2500 за последний год своего пребывания у власти. Не говоря уже о задержке, вызванной тем, что Трамп и его советник Стивен Миллер активно препятствовали выдаче специальных виз афганцам, которые нам помогали.

Не обращая внимания на факты. Не говоря уже о потерях. Не обращая внимания на уроки. Они считали, что Байден был неправ.

Несмотря на критику, Байден, который безуспешно пытался, когда был вице-президентом при Бараке Обаме, серьезно сократить присутствие Америки в Афганистане, оставался решительным. Вместо того, чтобы рассматривать душераздирающие сцены в Афганистане в политическом свете, как это делали его оппоненты, Байден фактически сказал: "К черту политику - мы будем делать то, что правильно", и приказал своей команде придерживаться крайнего срока и найти способ сделать все возможное, чтобы лучшим образом выйти из сложной ситуации в Кабуле.

Администрация Байдена удачно адаптировала свои планы, увеличив объем воздушных перевозок и направив в страну дополнительные войска для помощи кризисным группам и повышения безопасности. Круглосуточно рейсы прилетали в Афганистан и улетали из Афганистана. Улетали гигантские грузовые самолеты, многие из которых были забиты под завязку, перевозя до 600 пассажиров. Высокопоставленные должностные лица администрации созывали регулярные встречи с союзниками США, чтобы найти места для приземления этих самолетов и места для проживания беженцев. Госдепартамент разыскивал американцев в стране, а также афганцев, которые работали с США, чтобы организовать их проезд в аэропорт. Программа выдачи специальных иммиграционных виз, которую администрация Трампа замедлила, была запущена в интенсивном режиме. Несмотря на годы боевых действий, администрация и военные много раз (в эти дни) разговаривали с талибами, чтобы скоординировать допуск в аэропорт тех, кто хочет вылететь, максимально снизить риски, обсудить их общую заинтересованность в соблюдении крайнего срока 31 августа.

Процесс был безжалостным и несовершенным и, как мы все убедились самым ужасным образом, не обходился без огромных рисков для тех, кто оставался, чтобы помочь. 26 августа террорист-смертник, связанный с организацией ИГИЛ-К, убил более 150 афганцев и 13 американских военнослужащих, собравшихся у аэропорта. Однако даже это чудовищное преступление не остановило военных. За 24 часа с четверга по пятницу 12,500 человек были вывезены из страны по воздуху, и президент вновь подтвердил соблюдение крайнего срока 31 августа. И он сделал это, несмотря на то, что его критики снова попытались извлечь выгоду из трагедии для собственной политической выгоды: республиканцы призвали к импичменту Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена.

Через несколько часов после атаки в аэропорту Америка нанес ответный удар, ликвидировав двух террористов и ранив еще одного ракетой, запущенной с беспилотного летательного аппарата. Отдельный удар беспилотника был нанесен в воскресенье по автомобилю, наполненному взрывчаткой. Поступая так, Байден опроверг аргумент о том, что Америке может не хватать разведывательных или военных ресурсов, которые нам понадобятся для защиты от воинствующих экстремистов сейчас, когда наши войска уходят.

Самую последнюю главу неуспешного пребывания Америки в Афганистане следует рассматривать как достижение военных и их гражданского руководства. В очередной раз продемонстрированы отвага и уникальные возможности вооруженных сил США. И, кардинально изменившись по сравнению с прошлыми годами, американский лидер поступил правильно: отказался от политических соображений и поставил интересы и ценности Америки на первое место".

* Через неделю США будут отмечать 20-летие трагедии 11 сентября 2001 года. Джо Байден распорядился о том, чтобы к этой дате были рассекречены документы, скрытые до сих пор от публики под грифом "секретно", касающиеся терактов. В частности, большой интерес представляют документы с подробностями о том, как готовились теракты.

* О визите Зеленского в США. В Америке этот визит не был в центре внимания, но он освещался ведущими пишущими медиа.

Приведу здесь то, что я уже опубликовал раньше на украинском языке. Как этот визит видится в Америке и из Америки. Вне симпатий и антипатий к тем или иным политикам и политическим силам в Украине.

- Общая реакция на визит в США положительна. По итогам визита появились статьи в Вашингтон Пост (там была самая большая статья, ее автор – корреспондент газеты в Белом Доме – Эшли Паркер), Нью-Йорк Таймс, в журнале "Внешняя политика", на сайтах CNN и NBC News. Во всех этих статьях подчеркивается, что визит, сам факт визита – это успех Украины. Как и его результаты - и дополнительная военная помощь, и рамочное соглашение по стратегическим основ оборонного партнерства, и широкая совместное заявление о стратегическом партнерстве, и меморандум о строительстве новых энергоблоков на украинских АЭС по американской технологии и при участии американской компании, - все это, как оценивается в США – очень позитивный для Украины результат.

Подчеркивается, что Зеленский стал лишь вторым лидером европейской страны после Ангелы Меркель, которого Джо Байден принимал в Белом Доме.

В комментариях, которые звучат в США, обращают особое внимание на совместные проекты, целью которых будет продвижение зеленой энергетики в Украине, а также на расширение сотрудничества в области кибербезопасности, что важно, в частности, ввиду того, что обе страны являются мишенью для российских кибератак.

Также все, кто комментирует визит в Америке, подчеркивают, что США выразили в очередной раз полную поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Отмечается, что важно раздел совместной декларации, где говорится об общих ценностях - о правах человека, их продвижение в Украине и совместной борьбе за привлечение России к ответственности за нарушение прав человека на оккупированных территориях.

- Демократическая, свободная, независимая Украина соответствует основным национальным интересам США. Поэтому США поддерживали и будут поддерживать Украину. Но уровень этой поддержки может быть разным.

Это может буди поддержка, чтобы не дать Украине, скажем так, упасть.

А может быть значительно более существенная поддержка, которая бы помогала Украине двигаться вперед. Уровень этой поддержки зависит от Украины.

Если Украина будет реально реформировать судебную систему, поддержка будет значительно больше, но, если делать это на бумаге и на словах, соответственно поддержка не будет выходить за определенные рамки. Почему? Потому что в интересах США, чтобы их поддержка способствовала развитию Украины именно как демократического государства, в котором есть три равнозначные ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная. Ибо отсутствие одной из этих компонент – независимой судебной власти означает обязательно большие возможности для коррупции, отсутствие гарантий для иностранных и любых инвестиций, и в целом означает, что страна не является до конца демократической (при отсутствии одной из ключевых ветвей власти, присущих демократической стране). США заинтересованы в том, чтобы их поддержка способствовала именно развития демократической Украины.

Ровно то же самое касается влияния олигархов на украинскую политику. Будет он уменьшаться – будет больше поддержка со стороны США. Будет он оставаться таким, какой он есть, в том числе со стороны олигарха, против которого в США введены санкции и со стороны другого олигарха, которому в США предъявлены уголовные обвинения, поддержка опять не будет выходить за определенные рамки. И так далее.

Поэтому все, что говорил Зеленский на всех своих встречах в Америке о своих намерениях делать те или иные реформы в Украине – и с политиками, и с бизнесменами, не будет иметь значения, если через короткое время Америка не увидит этих реформ, прежде всего –реальной судебной реформы, создание реально независимого суда. Можно сколько угодно говорить об инвестициях и призвать их делать, но частный бизнес не будет делать никаких крупных инвестиций, пока не будет абсолютно уверен, что инвестиции надежно защищены наличием независимого суда. И так далее.

Верить словам не будут, так верить будут только реальным делам. Поэтому очень многое зависит от Украины. Чем больше будет она делать то, что в ее же абсолютно жизненно важных интересах посоветовали ей делать американские высокопоставленные представители – тем больше будет увеличиваться ее поддержка со стороны Америки, тем больше Украина будет становиться частью западного мира.

Как поняли украинский президент и его окружение то, что им сказали во время встречи в Белом Доме, мы, конечно, не знаем, потому что они об этом не рассказывали. Но рассказы опять же не интересны. Интересные только реальные, конкретные дела. И именно по тому, что будет делаться украинской стороной, и будут делать выводы в Белом Доме, Госдепартаменте и в деловых кругах.

- В Украине, конечно, могут даваться совсем другие оценки. Сторонники Зеленского могут говорить о самом успешном визите в истории. Противники – о полном провале визита и о том, что Зеленский привез в США ураган, и вообще, что этот визит и его результаты ничего не значат.

- Я старался намеренно максимально отстраниться от своих симпатий и антипатий к украинским политическим силам и рассказать, как этот визит выглядит именно с точки зрения тех, кто наблюдал за ним в США.

И поэтому еще раз. Этот визит, как это видится из США, был успешным для Украины. Но этот визит уже состоялся. Надо думать о том, что будет дальше. В Америке вообще, журналисты, комментаторы – люди динамичные. Они не обсуждают ничего долго. Потому обсуждают только то, что является реальными событиями, действиями. То, что происходит сегодня, вычеркивает из информационного пространства, что было в нем вчера.

Визит Зеленского в США – это уже история украинского-американских отношений. А что будет дальше, каким будет уровень поддержки со стороны США, в основном зависит именно от Украины. При президентстве Джо Байдена Украина имеет довольно уникальный шанс построить значительно более тесные отношения с США и значительно продвинуться вперед в своем развитии, как демократическое, современное государство, потому что Байден очень искренне поддерживает Украину и очень искренне желает, чтобы в мире было больше демократии и меньше авторитаризма. Воспользуется ли Украина этим шансом, зависит от Украины. Очень хотелось бы, чтобы воспользовалась.

* И о пандемии.

- В течение последних 14 дней в США регистрировалось в среднем 160,901 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в день, или в среднем 48 новых случаев на 100 тысяч населения в день. Это рост на 7% за последние две недели. Всего за неделю зарегистрировано более 1,130,072 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Вторую неделю подряд число новых случаев снова превышает миллион. Хотя рост числа заболевших по сравнению с прошлой неделей замедлился.

- От осложнений коронавирусной инфекции умерло с начала пандемии уже 647,887 американецев. За последние две недели умирает в среднем 1,544 человека в день. К сожалению, это рост смертности, и за неделю коронавирус унес жизни более 10 тысяч американцев.

- Наибольший рост числа заболевших по-прежнему наблюдается в "красных", республиканских штатах, где наименьшее число людей вакцинировано. Южная Каролина – 106 случаев в день на 100 тысяч населения; Теннеси – 100 случаев в день на 100 тысяч населения; Кунтукки – 99 случаев в день на 100 тысяч населения; Западная Вирджиния – 93 случая в день на 100 тысяч населения; Вайоминг и Миссисипи – по 92 случая в день на 100 тысяч населения.

Среди "синих", демократических штатов, где вакцинировано большинство населения, ситуация значительно лучше. Самым "короновирусным" среди этих штатов сегодня является на сегодняшний день штат Гавайи – 62 случая в день на 100 тысяч населения. В Нью-Йорке и Нью-Джерси – по 23 случая в день на 100 тысяч населения, в самом населенном штате страны, в Калифорнии – 35 случаев в день на 100 тысяч населения.

- В стране по состоянию на вечер субботы полностью вакцинировано 175.5 миллионов человек (53% от всего населения). 206.5 миллионов американцев (62% от всего населения) сделали по крайней мере первую из двух прививок от коронавируса. В среднем в течение последней недели делалось 954,046 прививок в день, примерно на 78,000 больше, чем неделей раньше.

Самый высокий уровень вакцинации – в "синем" Вермонте (полностью вакцинировано 68.1% населения), самый низкий – в "красных" Алабаме (38.8%), Вайоминге (39.2%), Миссисипи (39.3%).

Спасибо всем, кто прочитал. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга.

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