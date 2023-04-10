Новой волне эскалации быть? Президент Ирана призвал мусульманских лидеров к созданию 'единого фронта против Израиля'

Президент Ирана Ибрагим Раиси провел серию переговоров с мусульманскими лидерами по всему миру в честь месяца Рамадан. Во время переговоров он призвал их к созданию "единого фронта против Израиля".

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Об этом сообщает издание Ynet. В последние дни Иран пытался созвать экстренное заседание Организации исламского сотрудничества из-за событий на Храмовой горе и напряженности на палестинской арене.

В воскресном разговоре между президентом Сирии Башаром Асадом и Раиси они обсудили последние события на палестинской арене и напряженность в сфере безопасности, а также другие вопросы, связанные с отношениями между двумя странами.

Также стороны поговорили о нападении "израильских оккупантов" на мечеть Аль-Акса и молящихся там. Оба лидера рассматривают эти действия как выражение политики сионистское образование, частью которого также являются израильские нападения на Сирию, причиняющие вред, среди прочего, гражданскому населению.

Раиси сказал в этом разговоре, что "мировой порядок меняется в пользу оси сопротивления и против сионистов", и подчеркнул необходимость противостояния мусульманского мира Израилю и важность сирийско-иранского сотрудничества, "которое продолжается уже более четырех десятилетий".

Помимо Асада, президент Ирана пообщался с президентом Алжира Абдель-Маджидом Табуном. Разговор между ними шел о важности создания единого исламского фронта против Израиля. По словам Раиси, "важно создать единый фронт мусульманских стран против Израиля". Президент Алжира ответил, что "мы надеемся, что сможем избавить палестинский народ от несправедливости сионистов посредством сотрудничества между странами".

Один из самых ярких разговоров Раиси состоялся в прошлую пятницу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В беседе Эрдоган "подчеркнул важность единства рядов мусульманского мира ввиду недавней агрессии Израиля в отношении палестинцев", имея в виду события на Храмовой горе. Два президента обсудили последние события на палестинской арене, уделив особое внимание событиям в Аль-Аксе.

В тот же день Раиси также побеседовал с президентом Туркменистана Сардаром Бердымухамедовым. В разговоре поднимались те же темы: важность единства мусульман перед лицом Израиля, события Аль-Акса, напряженность на палестинской арене, а также события в Ливане.

Очевидно, что Тегеран участвует в координации между элементами "Оси сопротивления", включая "Хизбаллу", ХАМАС и "Исламский джихад", чтобы воспользоваться событиями на Храмовой горе как возможностью усилить давление на Израиль.

Стоит отметить, что Россия и Иран обсудили очередные "стратегические и долгосрочные" соглашения о сотрудничестве, заявляя, что они укрепят их двусторонние отношения в сфере безопасности. Москва полагается на Тегеран в плане военной и технологической поддержки своей войны против Украины, а тот напрямую поддерживает российские атаки на украинскую инфраструктуру.

В Пентагоне заявили, что Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия, которое Тегеран планирует использовать против Израиля.

Иран поддерживает войну России в Украине уже несколько месяцев. В ноябре Тегеран передал Москве артиллерийские и танковые снаряды. Россия же обещает предоставить Ирану истребители.

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