Новое правительство Британии готовит реформу парламента: какие изменения планируются

Палату лордов Соединенного Королевства ожидают перемены. Новый британский премьер-министр сэр Кир Стармер объявил о продолжении реформы Верхней палаты, в результате которой этот законодательный орган лишится ста наследственных пэров – пэров по праву рождения.

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По словам премьера-лейбориста, это первый, но не последний шаг реформирования "устаревшей и неоправданной системы" Палаты лордов. В свою очередь король Соединенного королевства Чарльз III объявил, что в Палате общин образуют "комитет по модернизации", который будет "повысить уровень стандартов, улучшить методы работы и реформировать процедуры".

Сейчас в Британии – 775 "уважаемых лордов духовных и светских Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, собравшихся в парламенте" (именно так официально звучит полное название Верхней палаты лордов). Значительная часть "почтенных лордов" становилась пэрами с момента рождения и до смерти – по праву происхождения из дворянской семьи.

В законопроекте сэра Кира Стармера подчеркивается, что в ХХІ веке в законодательном органе страны не должно быть почти 100 мест, зарезервированных для родившихся в определенных семьях лиц, при этом места фактически зарезервированы исключительно для мужчин.

Таким образом, Кир Стармер намерен продолжить реформу, начатую за четверть века до этого его предшественником, лейбористом Тони Блэром. Последний пришел к власти под лозунгом "Лордов надо выбирать". И его первым шагом в должности премьера было уменьшение количества наследственных пэров до 90.

Однако первый шаг реформы стал последним, и уже 25 лет лейбористы обещают выполнить предвыборный манифест сэра Блэра, в котором оставалось еще два главных пункта по отношению к Верхней палате лордов.

Последнее обещание из манифеста Тони Блера – обязательный выход на пенсию для всех законодателей в возрасте 80 лет – еще не было выдвинуто. Возможно, поэтому сэр Стармер сказал, что делает первый, но не последний шаг реформирования Палаты лордов.

Также, по словам нового премьера, в планы лейбористов входит понижение возраста избирателей до 16 лет. Как отметил по этому поводу король Чарльз III, "правительство будет укреплять честность выборов и поощрять широкое участие молодежи в демократическом процессе".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кир Стармер заявил, что Украина может применять британские ракеты для ударов по целям в глубине России. Он подчеркнул, что только Украина должна решать, как использовать дальнобойные Storm Shadow.