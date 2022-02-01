Норвежский суд отказался досрочно выпустить террориста Брейвика, убившего 77 человек

Суд норвежской провинции Телемарк отказал в досрочном освобождении 42-летнему Андерсу Брейвику. Террорист в 2021 году был приговорен к 21 году тюрьмы за убийство 77 человек.

О этом пишет FVN. Суд решил, что психологическое состояние осужденного не изменилось.

Таким образом его по-прежнему считают опасным для общества и есть вероятность, что Брейвик снова совершит преступление.

Адвокат намерен обжаловать решение суда.

Андерс Брейвик в июле 2011 года совершил два теракта. Сперва он взорвал заминированный автомобиль в правительственном квартале Осло, чтобы отвлечь внимание полиции, убив при этом восемь человек. Затем он отправился на остров Утойя, где проходил молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии, и застрелили еще 69 человек – большинство жертв были подростками.

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Совершенное им стало самым кровавым преступлением в стране со времен Второй мировой войны.

Террориста приговорили к 21 году тюрьмы, что является максимальным сроком заключения, который допустим в Норвегии. Отметим, что этот срок могут пересмотреть, если власти решат, что по его истечению Брейвик по-прежнему будет представлять угрозу для общества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе суд начал рассматривать прошение террориста о досрочном освобождении. На заседании Брейвик обвинял неонацистов в том, что они использовали его как солдата. Он заверял, что больше не намерен совершать насилие, однако эксперты считали, что осужденный так и остался радикалом и экстремистом.