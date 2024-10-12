Нобелевская лауреатка Хан Канг отказалась от пресс-конференции из-за войн в Украине и Израиле

Лауреатка Нобелевской премии по литературе, южнокорейская писательница Хан Канг решила не участвовать в пресс-конференции по поводу своего достижения. Свое решение она объяснила продолжающимися в мире войнами – речь идет о российско-украинской войне и израильско-палестинском конфликте.

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Об этом пишут The Korea Times и Yonhap со ссылкой на отца писательницы. Он процитировал, что ему сказала Хан Канг по этому поводу.

"Как мы можем устраивать празднование или пресс-конференции, принимая во внимание усиление войн и гибели людей?" – заявила она.

Также Хан Канг сказала отцу не устраивать праздничный банкет для местных по поводу ее писательского достижения.

"Пожалуйста, не празднуй, будучи свидетелем этих трагических событий (речь идет о войнах – Ред.). Шведская академия дала мне эту награду не для того, чтобы мы наслаждались, а для того, чтобы сохранять ясный разум". Услышав это, я был глубоко обеспокоен", – сказал отец лауреатки.

"Ее перспектива изменилась с живущей в Корее писательницы на глобальное (писательское) сознание. Однако я не мог избавиться от ощущения, что я отец лауреатки, живущий в Корее, поэтому я в конце концов организовал эту пресс-конференцию", – объяснил Хан Сын Вон.

В конце концов ее издатели объявили, что Хан Канг не будет участвовать ни в каких отдельных интервью для СМИ, а поделится своими мыслями в своей речи в Стокгольме 10 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 октября Нобелевский комитет объявил лауреатку Нобелевской премии по литературе. Ею стала южнокорейская писательница Хан Канг "за ее насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни".

На украинский язык переведен роман автора с названием "Вегетарианка".

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