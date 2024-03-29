Нидерланды развернут систему Patriot в Литве: что происходит

Нидерланды решили развернуть этим летом в Литве систему ПВО Patriot. Американский ЗРК пробудет в балтийской стране несколько недель, в это время голландская военная часть вместе с подразделениями литовской армии проведут совместные тренировки по его применению.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы. Отмечается, что эти учения будут играть важную роль в укреплении совместной противовоздушной обороны на восточном фланге Североатлантического союза.

"Развертывание нидерландских систем Patriot в нашей стране – отличная новость. Такого рода обучение способствует реализации роторной модели ПВО НАТО, одобренной на Вильнюсском саммите. Мы благодарим Нидерландов за их постоянный вклад в безопасность Балтийского региона и Литвы в частности. Участие голландских солдат в Батальоне передовых сил НАТО, Миссии воздушной полиции Балтии и подразделения интеграции сил НАТО очень важно для безопасности стран Балтии. Этим шагом мы также укрепляем наше сотрудничество в сфере противовоздушной обороны", – сказал министр обороны Лауринас Кашчюнас.

Как сообщили в оборонном ведомстве Литвы, во время учений будет отрабатываться умение перемещать системы и подразделения ПВО в кратчайшие сроки и интегрировать их для выполнения соответствующих задач.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подчеркнула, что голландское подразделение, которое прибудет в Литву для учений, будет способствовать готовности противовоздушной обороны НАТО.

"Это важный сигнал для наших союзников на восточном фланге: вы можете рассчитывать на Нидерланды, также в сфере противовоздушной обороны", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA:

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Литва объявила о передаче украинским защитникам партии систем противодействия беспилотникам. В минобороны страны отметили, что военная помощь, которую Вильнюс передает Украине в рамках системы национальной обороны, содержит широкий спектр вооружений.

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