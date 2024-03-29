Президент Литвы назвал главную задачу НАТО: как это касается Украины

Основная задача НАТО сейчас – остановить Россию. Для этого необходимо усилить поддержку Украины.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на церемонии, посвященной 20-летию вступления страны в НАТО. Литовский лидер назвал присоединение страны к военному блоку лучшим решением в новейшей истории страны.

"20 лет назад Литва решила стать частью коллективной безопасности Запада. Сегодня мы едины и сильнее, чем когда-либо. Сегодня наша цель должна состоять в том, чтобы помочь Украине победить", – написал Науседа в X (Twitter).

Кроме того, он поблагодарил союзников по альянсу за единство и твердость в вопросах коллективной обороны.

"Обязательства союзников мы видим везде – они охраняют наше небо, стоят рядом с нашими военными. Мы ценим их готовность защищать и защищать каждый сантиметр территории Альянса", – подчеркнул литовский лидер.

По словам Науседы, Литва и сама серьезно относится к вопросам безопасности, выделяя на оборону 2,75% ВВП с намерением увеличить эти расходы в будущем.

"Литовские военные также активно участвуют в международных миссиях НАТО", – отметил президент Литвы.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 26 марта, Сейм Литовской Республики одобрил поправки к закону о публичных закупках, позволяющих профильным организациям покупать и использовать для испытаний дроны с компонентами китайского производства. Также такие дроны Литва сможет передавать другим странам, в том числе Украине.

Ранее Литва объявила о передаче украинским защитникам партии систем противодействия беспилотникам. В минобороны Литвы отметили, что военная помощь, переданная Украине в рамках системы национальной обороны, включает широкий спектр вооружений.

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