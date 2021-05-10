Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России из-за трагедии МН17

Правительство Нидерландов решило пожаловаться на Россию в Европейский суд по правам человека за ее участие в сбивании пассажирского лайнера Boeing 777 рейса МН17 над Донбассом в 2014 году.

Об этом сообщает прес-служба нидерландского ведомства. В ЕСПЧ передают всю имеющуюся информацию по делу.

Отмечается, что соответствующим иском нидерландское правительство обеспечивает максимальную поддержку индивидуальных жалоб родственников погибших в авиакатастрофе 17 июля более шести лет назад.

В частности, в своей жалобе страна также защищает всех жертв трагедии разных национальностей и их родственников.

"Обеспечение справедливости для 298 жертв рейса МН17 и их родственников было и остается главным приоритетом для правительства. Шаг, который мы делаем, передавая дело в ЕСПЧ и таким образом максимально поддерживая жалобы ближайших родственников, приближает нас к нашей цели", – подчеркивается в сообщении.

Об этом шаге Нидерланды также информируют Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).

Напомним: в начале апреля нидерландские расследователи обнародовали аудиозаписи разговоров террориста "ДНР" Сергея Дубинского (позывной "Хмурый") с другими российскими наемниками, в которых подтверждается факт того, что рейс MH17 был сбит российским "Буком".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европейский Союз призвал Россию признать свою причастность к сбитию самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донецком.