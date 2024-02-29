Нидерланды готовят новый иск против России из-за катастрофы МН-17: известны детали

Счетная палата Нидерландов по просьбе правительства страны составила смету расходов государства после сбыта рейса MH17. Теперь страна собирается подать новый иск против России и выставить государству-агрессору счет.

Выяснилось, что на расследование катастрофы было потрачено 166 млн евро, еще в 53 млн евро обошлось расследование в отношении преступников, а также в 365 евро – чистка плюшевых игрушек погибших детей. Об этом сообщило издание DeStentor.nl, также информацию подтвердил в соцсети Х премьер-министр страны Марк Рютте.

Отмечается, что отчет промежуточный и будет обновляться ежегодно. В частности, за 2023 год будет добавлено по меньшей мере 16,5 млн евро – сумму, которую государство выделило в качестве компенсации родственникам погибших.

"Правительство очень благодарно за этот отчет, потому что, хотя, очевидно, нет способа облегчить страдания жертв и родственников, мы можем сделать шаг навстречу справедливости. Например, этот отчет может привести к обоснованному иску о компенсации в судебном процессе Нидерландов против России", – отметил Рютте.

Напомним, в июле 2020 года Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу сбитого Boeing-777 рейса MH17 на Донбассе. 17 июля 2014 года российский комплекс "Бук" сбил самолет над восточной Украиной, в результате чего погибли 298 человек, в том числе 196 граждан Нидерландов.

Также в 2020 году Нидерланды обратились в Европейский суд по правам человека, чтобы признать Россию оккупантом, контролировавшим территорию Донбасса в 2014 году, когда произошла авиакатастрофа с пассажирским лайнером МН17. ЕСПЧ удовлетворил иск Амстердама.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В феврале 2023 года президент России Владимир Путин наградил 53-ю гвардейскую зенитную ракетную бригаду за участие в так называемой специальной военной операции в Украине. За участие в разрушении мирных городов и убийстве граждан диктатор присвоил своим солдафонам звание героев.

– Совместная следственная группа пришла к выводу, что президент России Владимир Путин лично принял решение о поставках системы "Бук-М1" в Украину, из которой в 2014 году был сбит гражданский самолет Boeing 777. Экс-глава "ЛНР" Игорь Плотницкий имел возможность прямой связи с закрытой линией непосредственно с диктатором.

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