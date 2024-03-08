Невозможно спрогнозировать: премьер Латвии сравнила Россию с 'алкоголиком или наркоманом'

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сравнила нынешнее состояние России с состоянием непредсказуемого алкоголика или наркомана. Она подчеркнула, что соседние страны должны понимать, что поведение РФ сложно "спрогнозировать".

Интересную и, несомненно, точную аналогию поведения страны-агрессора России премьер-министр Латвии привела в интервью LSM в пятницу, 8 марта. По словам Эвики Силини, Рига придерживается четкого плана по укреплению границ с Россией и Беларусью.

"Мы живем рядом с соседом, который, можно сказать, как алкоголик или наркоман, действия которого мы не можем предусмотреть. Надо понимать, что мы живем рядом с Россией и Беларусью. Россия начала войну в Украине, и мы действуем по четкому сценарию "Мы построили сухопутную границу с Беларусью, мы сейчас строим границу с Россией тоже. Мы укрепляем военную способность нашей границы. Мы действуем по четкому плану", – сказала Эвика Силиня.

Она добавила, что свою обороноспособность укрепляют все страны Балтии.

"Мы укрепляемся, чтобы наши обороноспособности были едиными по всей Балтии. И эти визуальные изменения действительно уже заметны и будут заметны еще больше в течение этого года", – подчеркнул премьер.

По словам Силини, тот факт, что вооруженные силы страны обнародовали релиз, в котором они призывали людей не волноваться, не повод для беспокойства, а был реакцией на знакомые виды пропаганды, которую пытался российский режим провести против стран Балтии.

"Путин ежегодно выступает перед якобы "выборами" и пытается испугать окружающие страны", – объяснил премьер.

LSM со своей стороны отметило, что российский президент Владимир Путин обычно считается трезвенником или почти "трезвителем" в своих пристрастиях к алкоголю, поэтому он даже не имеет оправдания тем, что был в состоянии опьянения, чтобы объяснить свои действия.

Как сообщал OBOZ.UA, Латвия присоединится к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Министр обороны страны Андрис Спрудс назвал такой союз стран важнейшей возможностью победить Россию.